Николай Найденов поиска от Сарафов да си тръгне сам, иначе предупреди, че ще продължи процедурата по освобождаването му

Правосъдният министър Николай Найденов отправи остри критики към бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов от трибуната на Народното събрание и го призова да се оттегли доброволно. Ако това не стане, министърът предупреди, че ще продължи процедурата за неговото дисциплинарно отстраняване. Същото изказване Найденов направи и в кулоарите на парламента пред медиите.

В момента доскорошният ръководител на обвинението оглавява Националната следствена служба, което го прави зам.-главен прокурор, а както стана ясно от думите на Найденов, управляващите ще направят законови промени, с които ще го отстранят от позицията на заместник.

„В прокуратурата работят доста достойни хора и те трябва да бъдат подкрепени. Считам, че хора, които дълго време са упражнявали тези функции на съдебна номенклатура, не трябва да тежат с присъствието си върху магистратите, които всеки ден отиват на работа и изнасят тежестта на обвинението като господари на досъдебното производство. Не бих призовал г-н Сарафов да се оттегли от съдебната система, но ще поздравя, ако го направи„, каза Найденов.

Министърът на правосъдието съобщи още, че ще обжалва пред Върховния административен съд отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов. Това ще стане в законовия 14-дневен срок.

Днес ще бъде внесено и предложение за промени от управляващите в Закона за съдебната власт. По думите му, това „реално ще ограничи прегрупирането на г-н Сарафов в Националната следствена служба“. Той напомни за приетите през 2025 г. промени в закона, с които се увеличава самостоятелността на директора на службата в рамките на прокуратурата. Сега предлаганите законови промени няма да позволяват на директора да бъде зам.-главен прокурор, а и ще го лишат от споменатите му правомощия.

Той напомни още, че 15 години Сарафов заема ръководни длъжности в съдебната система. „15 години, в които са се трупали въпроси; 15 години съдебна номенклатура, създаване на нерегламентирани, предполагам, влияние, връзки, зависимости. Това нещо трябва да приключи„, заяви категорично Найденов.

По отношение на българския европрокурор Теодора Найденов каза, че ще поиска среща с ръководителя на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши, за да се изяснят процедурите около избора ѝ, който в момента е блокиран от съдебни жалби. Той коментира и случая с Петьо Петров-Еврото, като изрази надежда прокуратурата да обжалва съответното съдебно решение.

В отговор на въпроси за връзки с бившия главен прокурор Сотир Цацаров, Найденов заяви, че не е бил зависим от конкретни личности, тъй като е работил в рамките на колективни органи и е напредвал в системата чрез конкурси и постигнати резултати.