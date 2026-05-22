Продажбите на Групата „Стара планина холд“ нарастват до 49.04 млн. евро в края на април

Консолидираните продажби за първите четири месеца „Стара планина холд“ АД достигнаха 49.04 млн. евро като отчитат повишение от 6.62% в сравнение със същия период на миналата година, отбелязват от компанията майка.

„Стара планина холд“ обяви текущи финансови резултати (на консолидирана база) и на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към края на април и прогнози за продажбите през месец май.

От значимите предприятия от портфейла на компанията майка

„Хидравлични елементи и системи“ АД, „М+С хидравлик“ АД и „Българска роза“ АД – Карлово отчитат ръст на продажбите.

От „Стара планина холд“ предвиждат продажбите на предприятията от холдинга, който са от секторите машиностроене, електрохимия, парфюмерия и козметика и текстилната промишленост, през месец май да достигнат 12.16 млн. евро и с натрупване от началото на годината общо 61.19 млн. евро. А това би означавало повишение от 6.50% на годишна база. Трудностите в дейността на основните партньори на компаниите от холдинга от различните отрасли се отразяват върху финансовите им резултати.

Акциите на „Стара планина холд“ се търгуват на Основния пазар BSE на „Българска фондова борса“, Сегмент „Standard“. Котировките им от началото на годината загубиха част от стойността си и в момента се търгуват по 5.05 евро за един брой. Така пазарната капитализация на холдинга вече е над 106 млн. евро.

Дъщерните дружества на холдинга също отчетоха предварителни данни за продажбите си през април.

Ямболската фирма

„Хидравлични елементи и системи“ АД

е един от водещ производител на бутални, телескопични и плунжерни хидравлични цилиндри в Източна Европа. Продажбите й за април са възлизат на 3.76 млн. евро, което представлява повишение на приходите за четирите месеца от 14.99% в сравнение със същия период на 2025 година. Неокончателният финансов резултат е брутна печалба от 321 хил. евро и с натрупване от началото на годината 1.68 млн. евро.

От „Хидравлични елементи и системи“ обявяват и прогнози за продажбите през месец май – 3.42 млн. евро, с които фирмата би отчела повишение на приходите за петте месеца от 10.97% на годишна база.

„Стара планина холд“ контролира 64.53% от акциите справо на глас на ямболската фирма. Пенсионните фондове на „Алианц България“ АД имат дял от 11.82%, „СПХ Инвест“ АД – 8.28%, а свободно търгуваните книжа са 20.20 процента.

От нчалото на годината цената на акциите на дружеството добавиха стойност като в момента сделки се сключват при 2.76 евро за един брой. Това означава пазарна капитализация от над 50 млн. евро.

Продажбите на фирмата от Казанлък

„М+С Хидравлик“ АД

за април възлизат на 7.75 млн. евро, а с натрупване са в размер на 28.38 млн. евро, което е ръст от 17.01% на годишна база. Междинната неокончателна брутна печалба е 918 хил. евро и 2.58 млн. евро за четирите месеца.

Мениджърите на „М+С Хидравлик“ обявиха и своята прогноза за приходите през месец май. Очакванията са за 7.49 млн. евро и общо 35.87 млн. евро за петте месеца, с които биха отчели ръст от 18.69% спрямо продажбите за същия период на 2025 година.

„Стара планина холд“ притежава дял от 30.61% във фирмата. Цените на акциите на „М+С Хидравлик“ от началото на годината вървят нагоре и вече се търгуват по 5.40 евро за един брой. А това оценява компанията над 213 млн. евро пазарна капитализация.

Единствено приходите на производителя на стартерни акумулатори, тягови батерии и стационари батерии

„Елхим-Искра“ АД

през април показват намаление. Те са в размер на 239 хил. евро. За четирите месеца продажбите са общо за 3.74 млн. евро, което е спад от 36.02% на годишна база.

„Елхим-Искра“ обявява неокончателен финансов резултат – брутна загуба в размер на 144 хил. евро и неокончателна брутна загуба с натрупване от началото на годината от 618 хил. евро.

От „Елхим-Искра“ обявиха прогноза за приходите за месец май от 995 хил. евро и 4.74 млн. евро за петте месеца, което означава 34.12% намаление на годишна база.

„Стара планина холд“ държи в капитала на тази фирма дял от 51.40 процента.

От началото на годината акциите на „Елхим Искра“ на БФБ загубиха част от стойността си и в момента книжата се търгуват по 0.183 евро.

Приходите на

козметичната фирма „Българска роза – Карлово“

за април са 392 хил. евро и с натрупване от началото на годината – общо 998 хил. евро. Неокончателният финансов резултат за фирмата е печалба в размер на 8 хил. евро, а за четирите месеца отчита загуба от 16 хил. евро.

Мениджърите на „Българска роза“ обявиха и прогнозите си за продажбите през месец май. Очакванията са за приходи от 201 хил. евро и с натрупване от началото на годината 1.20 млн. евро.

От началото на годината акциите на дружеството поскъпват и в момента се търгуват на „Българска фондова борса“ по 0.895 евро за един брой.

„Българска роза“ АД е наследник и последовател на старите традиции и опит в производството на етерични масла и други натурални продукти. Предприятието е основано през 1947 година в сърцето на прочутата Розова долина, чийто климат и надморска височина са перфектно място за етерично-маслени култури.

Публичното дружество има с над 1600 акционери. С най-голям дял е „Стара планина холд“ АД – 49.99% от капитала. „Гарант-5“ ООД контролира 32.94%, а свободно търгуваните акции са 17.06% от книжата с право на глас.