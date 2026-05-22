Правната комисия заседава извънредно заради промените в Наказателния кодекс

В 8.45 часа временната комисия по правни въпроси се събира на извънредно заседание, за да придвижи следващия етап от промените в Наказателно-процесуалния кодекс.

Очаква се депутатите да приемат процедура за изготвяне на общ законопроект, който да обедини трите предложения, одобрени на първо четене на 20 май. Два от тях са внесени от Министерски съвет, а третият – от народния представител Йордан Иванов от „Демократична България“.

Реформите предвиждат разширяване на правата на гражданите в досъдебното производство, засилване на съдебния контрол и подобряване на механизмите за разследване на случаи, свързани с главния прокурор. Акцент е поставен и върху по-строг контрол върху прокурорските действия и повече гаранции за обвиняемите.

Сред ключовите промени е въвеждането на задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на разследвания за корупционни престъпления, извършвани от лица на висши публични длъжности.

Предлага се този контрол да бъде осъществяван от специално определен съдия от Наказателната колегия на Върховен касационен съд, избран на случаен принцип от предварително утвърден списък.

В пакета от мерки влиза и възможност за бърз съдебен контрол върху прокурорско задържане до 72 часа, като целта е да се ограничат потенциални злоупотреби и да се засили съдебният надзор върху досъдебната фаза.