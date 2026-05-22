Премиерът Радев с първо участие в парламентарния контрол

Общо шестима членове на Министерския съвет ще отговарят днес на въпроси на депутати по време на редовния петъчен парламентарен контрол. За първи път премиерът Румен Радев ще застане на трибуната. Към него питане отправят двама депутати от „Възраждане“ – Георги Георгиев и Борис Аладжов, които искат да знаят каква ще бъде политиката на кабинета по отношение на бъдещите бежанци.

Елисавета Белобрадова от „Демократична България“ ще отправи въпрос към вицепремиера Иво Христов, свързан със стратегията, по която той и екипът му ще работят в ресора си. Припомняме, че бившият евродепутат ще отговаря за „човешкото развитие“ – култура, спорт и туризъм, а след победата на Дара – и за организацията на „Евровизия“ у нас през 2027 година.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря на въпрос, поставен му от депутатите от „Възраждане“ – Ангел Георгиев и Георги Георгиев, които се интересуват дали от ведомството му ще удължат срока на престой на американските самолети на летището в София.

Отново на депутати от „Възраждане“ ще отговаря и министърът на образованието. Георги Вълчев ще трябва да обясни каква е политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на закриването на училища в Република България; какви са очертаващите се нови пречки пред явяването на ученици със специални потребности на Националното външно оценяване и на Държавните зрелостни изпити. Към образователния министър ще има и въпрос, свързан с провеждането на Национално външно оценяване в края на IV клас.

Най-младият депутат – Анна Бодакова от „Демократична България“ – има питане към здравния министър Катя Ивкова, свързан със състоянието на Инфекциозното отделение към Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов“ – Карлово и използването на целевото финансиране за инфекциозни отделения.

Мартин Жлябинков от „Прогресивна България“ ще попита здравния министър в какви срокове ще приключи ремонтът на Спешното приемно отделение към Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ в Перник.

Регионалният министър Иван Шишков ще трябва да отговаря на три въпроса – отново поставени от депутати на „Възраждане“. Единият от тях е свързан с политиката на министерството по отношение справянето с безводието и с некачественото водоподаване в населените места в страната. Вторият е за техническата експертиза за оценка на състоянието и сеизмичното осигуряване на Аспарухов мост, както и за изготвянето на техническа спецификация за ремонтни дейности. Третият е относно изграждането на вход от магистрала „Тракия“ при село Мало Конаре, в община Пазарджик.

Заради командировка в чужбина министърът на финансите Гълъб Донев ще пропусне днешния парламентарен контрол. Също така и земеделският министър Пламен Абровски няма да участва в него, тъй като има неотложен случай.