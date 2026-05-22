Столична община ще обяви резултатите от първо класиране за прием в детските градини и ясли в София

Първо класиране за прием в детските градини и ясли в София ще се извърши днес, от 13:00 ч., в Столична община, съобщиха от общинската администрация. Ще бъдат представени резултатите и актуална информация, свързана с приема, както и следващите стъпки в процеса.

Столична община удължи с още две седмици периода, в който родителите могат да преглеждат и коригират кандидатурите за прием в детски градини и ясли. От Общината обясниха в началото на май, че това решение цели да даде повече време на семействата да направят своя избор, докато се чака окончателното решение на Върховния административен съд (ВАС) относно новата Наредба за прием. За да има яснота и предвидимост за родителите, бяха определени три дати за класиране – 22 май, 5 юни и 19 юни.

По-късно през май стана ясно, че новите правила за прием в детските градини и ясли в София ще бъдат приложени изцяло. Това се случи след решение на ВАС, с което съдът остави в сила разпоредбите, временно спрени от първата инстанция. Така правилата, приети от Столичния общински съвет през март 2026 г., ще важат за настоящата кампания по прием.