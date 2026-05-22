РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Столична община ще обяви резултатите от първо класиране за прием в детските градини и ясли в София

Столична община ще обяви резултатите от първо класиране за прием в детските градини и ясли в София

Първо класиране за прием в детските градини и ясли в София ще се извърши днес, от 13:00 ч., в Столична община, съобщиха от общинската администрация. Ще бъдат представени резултатите и актуална информация, свързана с приема, както и следващите стъпки в процеса.

Столична община удължи с още две седмици периода, в който родителите могат да преглеждат и коригират кандидатурите за прием в детски градини и ясли. От Общината обясниха в началото на май, че това решение цели да даде повече време на семействата да направят своя избор, докато се чака окончателното решение на Върховния административен съд (ВАС) относно новата Наредба за прием. За да има яснота и предвидимост за родителите, бяха определени три дати за класиране – 22 май, 5 юни и 19 юни.

По-късно през май стана ясно, че новите правила за прием в детските градини и ясли в София ще бъдат приложени изцяло. Това се случи след решение на ВАС, с което съдът остави в сила разпоредбите, временно спрени от първата инстанция. Така правилата, приети от Столичния общински съвет през март 2026 г., ще важат за настоящата кампания по прием.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

В кой град смятате, че е най-подходящо да се проведе Евровизия 2027?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.