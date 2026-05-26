Антимафиоти окошариха мъж и жена за производство на пушкала

Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) разбиха организация за производство на незаконно огнестрелно оръжие. Както съобщиха от МВР, проведена е специализирана операция по неутрализиране дейността на лица, свързана с придобиване, държане, произвеждане и преработка на огнестрелни оръжия- престъпления по чл.337 и чл.339 НК.

Реализацията е проведена на 22 май т.г. на територията на област Плевен, под надзора на Районната прокуратура. При извършените действия по разследването са претърсени три имота в условията на неотложност.

Намерени са незаконно притежавани огнестрелни оръжия, части и механизми за производство на огнестрелни оръжия и боеприпаси – три нарезни карабини, пет пистолета и револвер – цели и на части, както и над 70 боеприпаса различен калибър, затвори с цев, ударници, пълнители, барут. Иззети са още мобилни телефони, парична сума в размер на 7300 евро и 4000 лева.

На иззетите веществени доказателства са назначени експертизи. Двама души – мъж и жена, са задържани за срок от 24 часа по реда на ЗМВР. Това съобщиха от полицията.

Продължава работата за разкриване на цялостната престъпна дейност на арестуваните.