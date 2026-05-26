Новите климатични правила ще увеличат разходите на авиокомпаниите от ЕС с милиарди

Financial Times съобщи, позовавайки се на експерти, че всяка от водещите европейски авиокомпании ще се изправи пред допълнителни финансови разходи от най-малко 1.5 милиарда евро поради новите климатични правила на Европейския съюз.

Според вестника, Брюксел обмисля разширяване на своята Система за търговия с емисии (ETS) към полети, излитащи от ЕС, като част от преглед на системата, която е в основата на стремежа на Европа за декарбонизация на различни индустрии. Според прогнозите на Transition Metrics, консултантска фирма, която съветва инвеститорите относно ценообразуването на въглеродните емисии, това ще засегне предимно авиокомпании като Lufthansa, British Airways и Air France-KLM. Техните допълнителни разходи през 2027 г. ще достигнат

съответно 1.8 милиарда евро, 1.7 милиарда евро и 1.5 милиарда евро.

Според Ян Аренс, ръководител на Transition Metrics, пълното покритие на Системата за търговия с емисии (ETS) би добавило 100 евро към цената на билет Франкфурт-Пекин, ако разходите за въглеродни емисии бъдат прехвърлени върху пътниците. „Тези разходи не са незначителни; те са значителни“, отбеляза експертът.

Авиокомпаниите вече са изправени пред предизвикателството да застраховат задълженията си за съответствие за 2027 година. „Продажбата на билети за полети на дълги разстояния за следващата година вече започва“, добави Аренс.