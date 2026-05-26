С близо 10% са нараснали разходите за пенсии за година

Разходите за пенсии от държавното обществено осигуряване са нараснали с 9,8% за година и за първите четири месеца на 2026 година достигат 4870,7 млн. евро, съобщиха от Националния осигурителен институт.

От института отчитат, че само разходите за пенсии възлизат на 4352,2 млн. евро, което е с 415,7 млн. евро или 10,6% повече спрямо същия период на 2025 година.

Броят на пенсионерите през април 2026 година е 2 067 332 души – с 14 735 повече в сравнение с година по-рано. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер, включително великденската добавка, достига 549,51 евро. Това е увеличение с 59,07 евро или 12% на годишна база.

Общите приходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към април 2026 г. са 2722 млн. евро. Те нарастват с 363,2 млн. евро или 15,4% спрямо същия период на миналата година.

Разходите за парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване са 484,2 млн. евро – с 4,1% повече спрямо година по-рано.

От НОИ съобщават още, че нетният размер на трансферите по бюджета на държавното обществено осигуряване към април 2026 година. е 2160,9 млн. евро.