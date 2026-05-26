Хора, нарушаващи полицейската етика, ще бъдат отстранени от МВР, закани се Демерджиев

„Хората, нарушаващи полицейската етика, ще бъдат отстранени от МВР.“ Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив преди национално съвещание на Министерството на вътрешните работи.

По думите му, проблеми има не само в Главна дирекция „Национална полиция“, но и в други структури на министерството, като ръководството вече е наясно с тях и подготвя мерки за промени.

Демерджиев каза, че реформата в МВР ще се извърши на два етапа. Първо ще бъдат предприети незабавни действия по структури с „очевидни проблеми“, а след това ще бъдат изготвени по-задълбочени анализ и стратегия за цялото министерство.

Вътрешният министър коментира и задържането на Васил Михайлов, известен като „прокурорския син“, като подчерта, че основната заслуга за операцията е на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. „Ясен е голяма част от кръга от хора, които са го подпомагали. Говорим за доста хора, той се е укривал професионално“, посочи Демерджиев.

По повод трагичния инцидент в Благоевград, при който загина 16-годишно момиче, министърът увери, че ще бъдат извършени всички необходими действия по разследването. От МВР съобщиха още, че състоянието на пострадалото момче се подобрява.

Във връзка с бедствията в страната през последните дни министърът обеща, че ще бъдат предприети мерки за предотвратяване на подобни кризи.

