Председателят на Европейския съвет Антонио Коща, бившият финландски президент Саули Нийнистьо и бившият председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер се разглеждат като възможни европейски представители в потенциални преговори с Русия за Украйна, съобщава европейското издание Politico.

Според изданието, в ЕС се засилват дискусиите относно необходимостта от избор на европейски преговарящ на фона на намаляващата посредническа роля на САЩ в украинския конфликт. Преди това бившите италиански и германски премиери Марио Драги и Ангела Меркел, както и финландският президент Александър Щуб, също бяха споменавани като възможни кандидати.

Както отбелязва Politico, кандидатурите на Коща, Нийнистьо и Юнкер се обсъждат от поддръжници на директния диалог с Москва. Няколко страни от ЕС обаче се противопоставят на прибързаното начало на преговорите.

Изданието пише, че външните министри на ЕС ще обсъдят въпроса за евентуален диалог с Русия на неформална среща по-късно тази седмица.

Путин не е предлагал Шрьодер за медиатор за преговори с Русия

Руският президент Владимир Путин не е предлагал проактивно бившия германски канцлер Герхард Шрьодер за медиатор за преговорите с Русия. Това посочи прессекретарят на президента Дмитрий Песков на брифинг, отговаряйки на въпрос на ТАСС.

„Самият Путин не е предложил проактивно Шрьодер. Журналисти, тоест вашите колеги, го попитаха кой според него би бил за предпочитане. Той каза, че според него това би бил Шрьодер“, отбеляза говорителят на Кремъл. „Следователно Путин не е представил никаква подобна инициатива“, добави Песков.

В момента само Вашингтон действа като медиатор между Москва и Киев.

Европейците не искат да действат в това си качество, заяви пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

„По същество Съединените щати са единственият медиатор засега“, отбеляза той. „Това е работен процес, работен формат.“

„Очевидно е, че европейците не искат и не могат да станат медиатори“, добави той.