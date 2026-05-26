Травис Скот отговори на слуховете около концерта на Кание Уест в Истанбул: Няма да бъде там на 30 май

През последните дни се появиха слухове, че Травис Скот ще се включи в концерта на Кание Уест в Истанбул на 30 май. Според нова информация обаче това няма да се случи.

По данни на Berliner Zeitung, цитиращи мениджъра на Травис Скот – Дейвид Стронгбърг, рапърът няма да бъде в Истанбул на тази дата. Вместо това се очаква да е в Будапеща за финала на Шампионската лига.

Източници твърдят, че Скот ще присъства на мача като специален гост на близкия си приятел Насер Ал-Хелаифи и ще гледа двубоя от трибуните. След финала се очаква да отпътува директно за Истанбул.

Потвърдено е, че рапърът ще пристигне в Истанбул за специално диджей събитие на 31 май в Tersane Istanbul, организирано от TEMACC.

За първи път: Травис Скот и Кание Уест зад един и същи диджей пулт

Още по-интересното е, че според информация зад кулисите Кание Уест също може да се появи на събитието на 31 май. Ако това се случи, двамата ще застанат заедно зад диджей пулт в Истанбул за първи път. Музикални среди вече определят вечерта като потенциално историческа, а събитието може да се превърне в един от най-запомнящите се музикални моменти в Истанбул през последните години.