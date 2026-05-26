Lufthansa и Air France ще плащат с почти 2 млрд. евро повече за въглеродни емисии

Lufthansa, компанията майка на British Airways – IAG Group, и Air France-KLM ще трябва да преглътнат допълнителни разходи в размер, съответно на 1.8 млрд. евро, 1.7 млрд. евро и 1.5 млрд. евро през 2027-а, ако Брюксел разшири обхвата на системата за търговия с емисии (ETS) за полети, напускащи Европейския съюз, според прогнозите на Transition Metrics – консултантска компания, съветваща инвеститорите за ценообразуването на въглеродните емисии. Тези разходи биха били на стойност около 44% от печалбата на Lufthansa за 2025 г., 23% за IAG Group и 30% за Air France-KLM.

По информация на „Файненшъл таймс“, ЕС обмислял да включи в своята система ETS и полети, напускащи блока, в процеса на преразглеждане на обхвата й – основен стълб в стремежа на Европа за декарбонизация на нейните сектори. Но този ход вероятно ще увеличи разходите, тъй като авиокомпаниите се борят с предизвикателства, включително високи цени на реактивното гориво, и би могъл да разпали търговското напрежение със Съединените щати. Анализът на Transition Metrics показва, че подобна мярка ще засегне най-много националните превозвачи Lufthansa, IAG Group и Air France-KLM и ще доведе до общи разходи от над 2 млрд. евро за всяка от тях.

Ян Аренс – управляващ директор на Transition Metrics, е изчислил, че пълното покритие на ETS би добавило 100 евро към билет Франкфурт-Пекин, ако разходите за въглеродни емисии бъдат прехвърлени на пътниците. „Тези разходи не са тривиални, те са съществени“, посочва Аренс. И добавя, че „компаниите имат проблем сега, защото не знаят как да осигурят съответствието си с изискванията за 2027-а. Продажбата на билети за полети на дълги разстояния започва сега за следващата година.“

Изчисленията се основават на текущите въглеродни емисии на авиокомпаниите и прогнозната цена на въглеродните емисии от 120 евро на тон – доста над предвижданите 78.06 евро на тон за 2027-а. Според консултантската фирма, това е реалистично, ако бъде осъществено пълното разширяване на ETS.

Европейската система за търговия на емисии се стреми да стимулира зелените инвестиции, като изисква от компаниите да купуват или държат квоти за покриване на отделяния въглероден двуокис, създавайки финансов стимул за декарбонизация. В момента тя се прилага само за полети в рамките на ЕС, което означава, че континенталните оператори като Ryanair, EasyJet и Wizz Air ще трябва да направят много по-големи въглеродни разходи от конкурентите си за дълги разстояния. Властите обаче обмислят да обхванат всички полети, напускащи блока, след като международните усилия за намаляване на емисиите от авиокомпаниите се провалиха.

Международната схема за компенсиране на въглеродното замърсяване от самолетите – Схемата за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии за международна авиация (Corsia) – няма официалната подкрепа на държавите, които са най-големите емитенти, включително Съединените щати, Индия и Китай. Тя се основава на доброволното участие на правителствата, чиито авиокомпании след това трябва да се съобразят с нея.

Европейската комисия оценява нейната ефективност, преди да реши да разшири обхвата на ETS до заминаващи полети, подчерта Полона Грегорин, служител по климата. През 2012 г., когато ЕС за последно обмисляше подобен акт, това предизвика ожесточена опозиция от Вашингтон и Пекин, а администрацията на бившия американски президент Барак Обама подписа законопроект, освобождаващ американските авиокомпании.

Изпълнителният директор на групата за аерокосмическа индустрия, сигурност и отбрана – Венсан де Врой, предупреди за повторение и заяви опасения от „нова търговска война, която ще бъде дори по-лоша“.

Търговската организация Airlines for Europe посочва, че ЕС трябва вместо това да се съсредоточи върху укрепването на Corsia. Air France отбеляза в публикуван неотдавна документ, че „твърдо се противопоставя на всяко удължаване“ на полетите, напускащи блока, което би отслабило конкурентните й позиции спрямо превозвачите извън общността и „рискува да предизвика ответни мерки от трети страни“. Собствените ѝ изчисления за 2030 г. прогнозират допълнителни разходи от 950 милиона евро в сравнение с настоящия обхват.

Високопоставеният служител на Брюксел пък смята, че ЕС трябва да „признае сложната геополитика“ на хода, но призна също и факта, че емисиите от авиацията не са намалели, както в други транспортни сектори през последните 20 години, което изисква реакция.

На 26 май въглеродните разрешителни се търгуваха около 77 евро на тон на ETS. През последния месец цената се е повишила с 3.32% и е със 7.61% по-висока в сравнение със същия период на миналата година.