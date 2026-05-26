Кой ще контролира AI бъдещето — държавите, Big Tech… или най-бързите?

AI не чака. Кой ще изгради икономиките на следващите 5 години?

Webit не е технологична конференция. Това е поглед към новата икономическа система. На 23 юни Webit 2026 ще превърне София в сцена на един от най-важните глобални разговори за бъдещето на икономиката, технологиите и лидерството в ерата на изкуствения интелект.

През целия ден програмата е изградена като последователен разказ — от геополитиката и държавната стратегия, през инфраструктурата, регулацията и корпоративната трансформация, до реалните потребителски приложения и индустриите на бъдещето. Вместо поредица от изолирани лекции, Webit 2026 създава цялостна картина на AI икономиката през следващите 3–5 години.

Събитието ще събере в София представители на глобални технологични компании, финансови институции, регулатори, инвеститори, предприемачи, лидери на градове и правителства — превръщайки България в място, където се обсъжда не просто бъдещето на AI, а кой ще го управлява.

Програмата започва с големия въпрос: може ли България да се позиционира като AI хъб на Европа? В центъра на откриващите дискусии ще бъдат темите за технологичния суверенитет, конкурентоспособността, дигиталната инфраструктура и стратегическите решения, които държавите трябва да вземат днес, за да бъдат лидери утре.

След това фокусът преминава към инфраструктурата на AI света — сигурността, устойчивостта и доверието. Панелите “Securing the AI Era”, “Can Regulation Keep Up With General Purpose AI?” и “Confessions of the Department of No” ще поставят на масата реалните въпроси за риска, киберсигурността, регулацията и управлението на AI в свят, в който технологиите се развиват по-бързо от институциите.

Но Webit 2026 няма да остане само на ниво визия и политика.

Сесиите “The AI-Ready Company”, “From AI Tools to AI Teammates” и “AI & Company Strategy” ще покажат как AI вече променя начина, по който компаниите работят, взимат решения, изграждат екипи и създават конкурентно предимство.

Следобедът ще премине към реалната икономика на AI — банкиране, плащания, customer experience, commerce, роботика и здравеопазване. Теми като “Rebuilding Banking Around Customer Lifestyles”, “Designing a Programmable Future for Commerce & Payments” и “How to Buy the Right Robot” ще покажат как AI напуска лабораториите и започва да пренаписва цели индустрии.

Финалната линия на програмата е ясна: AI вече не е тема на бъдещето. Това е новата инфраструктура на икономиката, бизнеса и държавите.

Webit 2026 не е място за хора, които искат просто да слушат какво предстои.

Това е мястото за хората, които искат да бъдат част от тези, които ще го изградят.

За Webit

Webit е глобална платформа за иновации, технологии и предприемачество, която вече близо две десетилетия свързва хора, идеи и възможности от цял свят, създавайки среда за растеж и развитие.

