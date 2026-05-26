Ferrari представи първия си електромобил – модела Luce с цена от 550 хил. евро

Ferrari представи първия си изцяло електрически автомобил – модела Luce, създаден с дизайн от бившия дизайнер на Apple Джони Айв. Компанията признава, че визията е „поляризираща“ и няма за цел да се хареса на традиционните фенове на бензиновите спортни коли.

Новият модел има минималистичен дизайн, вдъхновен от продуктите на Apple, просторен интериор и футуристична форма. Ferrari се опитва да привлече по-млада и различна аудитория, като разчита на нови технологии и модерно усещане при шофиране.

Luce е първият петместен спортен автомобил на Ferrari и предлага пробег от около 530 километра. Цената му ще бъде около 550 000 евро с данъците.

Компанията е добавила специален звук и вибрации, вдъхновени от електрическа китара, за да запази емоцията при шофиране, която липсва при много електромобили.

Ferrari признава, че електромобилите трудно печелят традиционните колекционери на спортни коли и затова моделът е насочен основно към хора, които вече карат електрически автомобили.

С Luce, Ferrari прави опит да покаже, че бъдещето на луксозните спортни коли може да бъде и електрическо, без марката да губи своята ексклузивност и идентичност.