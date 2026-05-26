Печалбата на Fibank за 2025 г., в размер на 165 млн. лв., ще бъде внесена в резервите

Печалбата на Fibank („Първа инвестиционна банка“ АД) за 2025 г., която е в размер на 165 млн. лв., да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение. Това предлагат мениджърите на кредитната институция. Предложението ще се гласува от редовното общо събрание на акционерите, насрочено за 25 юни в София.

Ще се вземе решение за неизплащане на дивиденти и извършване на други отчисления от печалбата за 2026 г. с цел включването на печалбата за 2026 г. в базовия собствен капитал от първи ред на банката.

От нетната печалба на банката за 2024 г. също не беше изплатен дивидент на акционерите.

Общото събрание ще обсъди докладите на управителните органи за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран), годишните финансови отчети за 2025 г. (индивидуален и консолидиран) и докладите на регистрирания одитор за извършената проверка за миналата година.

Акционерите ще гласуват предложението за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2025 година. Има предложение за преизбиране на досегашните членове на Надзорния съвет – Евгени Кръстев Луканов, Мая Любенова Георгиева, Йордан Величков Скорчев и Радка Веселинова Минева,

за нов мандат от пет години, считано от 24 януари 2027 година.

Ще се определи и размера на възнагражденията на членовете на управителните органи. Проектът за решение предвижда общият размер на възнагражденията за Управителния и Надзорния съвет да бъде до 10 350 000 евро. Предложени са промени в политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.

Общото събрание ще приеме отчета на директора на дирекция „Вътрешен одит“ за дейността през 2025 година.

През последните дванадесет месеца цената на акциите расте и в момента сделки на „Българска фондова борса“ се сключват по 3.34 евро за един брой. А това означава пазарна капитализация от 497 943 232 евро.