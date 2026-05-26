8 храни, богати на пребиотици, които да консумирате вместо хранителни добавки

Пребиотиците са хранителни фибри, които подхранват полезните бактерии в червата, помагайки им да поддържат здравословен баланс и подпомагайки функциите на храносмилателната система. Когато е възможно, е по-добре да си набавяте пребиотични фибри чрез храната, а не чрез добавки.

1. Листа от глухарче

Пребиотици:

155 до 243 милиграма (mg) на грам (g)

Макар често да се смята за плевел, глухарчето — включително листата, корените и цветовете — се използва в храни и хранителни добавки.

Листата са богати на разтворима пребиотична фибра, наречена инулин, и са чудесно допълнение към зелени салати.

Разтворимите фибри абсорбират вода по време на храносмилането и образуват гелообразна субстанция, която забавя храносмилането.

Инулинът може също да помогне за предотвратяване на:

диабет тип 2,

възпалителни заболявания на червата,

хронични бъбречни заболявания,

някои видове рак.

2. Йерусалимски артишок (гулия)

Пребиотици:

210 mg/g

Йерусалимският артишок съдържа както разтворими фибри (инулин), така и неразтворими фибри.

Неразтворимите фибри увеличават обема на изпражненията и улесняват изхождането, защото не се разтварят във вода.

Това прави гулията отличен източник както на пребиотици, така и на хранителни фибри с многобройни ползи за здравето.

3. Чесън

Пребиотици:

191 до 193 mg/g

Чесънът е мощен пребиотик.

Той подпомага растежа на полезни бактерии, особено щамове като:

Bifidobacterium,

Lachnospiraceae,

Phoscolarctobacterium.

Освен това възпрепятства развитието на вредни бактерии.

Пребиотиците в чесъна помагат на червата да произвеждат късоверижни мастни киселини (SCFAs), които са важни за:

борбата с възпаленията,

регулирането на имунната система,

поддържането на добро чревно здраве.

4. Праз

Пребиотици:

123 до 128 mg/g

Празът, който е родственик на лука, е добър източник на хранителни фибри, включително инулин и други полезни съединения.

Свързва се с:

антибактериални свойства,

подобрено кръвообращение,

понижен холестерол,

намалени възпаления,

по-ниски нива на мазнини и кръвна захар.

5. Лук

Пребиотици:

79 до 106 mg/g

Лукът съдържа пребиотични фибри, които стимулират растежа на полезните бактерии в чревния микробиом.

Той също така подпомага производството на късоверижни мастни киселини, включително бутират, който поддържа:

чревната лигавица,

имунната функция.

Интересни данни за популярни ястия с лук:

Лучените кръгчета съдържат около 58 mg пребиотици на грам, но традиционно се пържат дълбоко, което увеличава мазнините и калориите. По-здравословна алтернатива е печене или приготвяне в еър фрайър.

Кремообразният лук съдържа около 51 mg пребиотици на грам. За по-лек вариант може да се използва нискомаслено мляко и сгъстяване с брашно или царевично нишесте вместо сметана.

6. Кравешки грах (черноок боб)

Пребиотици:

50 mg/g

Кравешкият грах е вид бобово растение, богато основно на неразтворими фибри и в по-малка степен на разтворими фибри.

Той съдържа и множество витамини и минерали, включително:

витамини A, C и B6,

тиамин,

рибофлавин,

ниацин.

7. Аспержи

Пребиотици:

50 mg/g

Аспержите съдържат разтворими фибри (фруктани и инулин), както и малко количество неразтворими фибри.

Пребиотичните им фибри подхранват полезните бактерии в червата.

Добавянето на аспержи към менюто може да помогне за намаляване риска от:

диабет,

сърдечни заболявания.

8. Банани

Пребиотици:

27 mg/g

Инулинът в бананите ги прави добър източник на пребиотични фибри.

По-твърдите и по-малко узрели банани са с ниско съдържание на фруктоза, което е полезно за хора, спазващи ниско-FODMAP режим при синдром на раздразненото черво (IBS).

Пребиотиците играят ключова роля за поддържането на здрав чревен микробиом и добро общо здраве.

Вместо да разчитате основно на хранителни добавки, може да включите повече естествени източници на пребиотични фибри като:

чесън,

лук,

праз,

аспержи,

банани,

бобови растения,

зелени листни зеленчуци.

Така ще подпомогнете не само храносмилането, но и имунната система, метаболизма и дългосрочното здраве.

Четете още: Не е само в гените – потомците на столетници също се хранят по-здравословно