Не е само в гените – потомците на столетници също се хранят по-здравословно

Ако ваш родител е живял над 100 години, лесно е да предположите, че тайната на дълголетието се крие в гените. Храненето може да има известен принос, но основните фактори сякаш вече са предопределени.

В продължение на 20 години изследователи проследяват възрастните деца на столетници, за да разберат дали храненето играе роля за по-дългия живот.

Оказва се, че това, което ядат потомците на столетниците, зависи силно от фактор, който повечето изследвания върху дълголетието не успяват да уловят.

Проследяване на потомците на столетници

Изследователи от Tufts University и Boston University провеждат анализа съвместно.

Първият автор, Ерфей Джао, е постдокторант в Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging към Tufts.

Данните идват от New England Centenarian Study проект на Boston University, започнал през 1995 г. Това остава най-голямото изследване в света, проследяващо хора, достигнали 100-годишна възраст, както и техните роднини.

Учените започват да включват възрастните деца на столетници през 2005 г., когато повечето от тях вече са били в 70-те си години. По-ранните опити да се възстанови хранителният режим на самите столетници през целия им живот се сблъскват с очевидния проблем – неточната памет.

В настоящото изследване са анализирани хранителните навици на:

335 потомци на столетници;

128 техни връстници без семейна история на изключително дълголетие.

Всички участници попълват въпросник със 131 въпроса за честотата на консумация на различни храни.

Жените представляват малко над половината от участниците, а средната възраст е около 74 години.

Какво ядат потомците на столетниците?

Те консумират:

повече риба,

повече плодове и зеленчуци,

по-малко добавена захар,

значително по-малко натрий (сол).

Четири различни системи за оценка

Изследователите използват четири различни метода за оценяване на храненето:

Спазване на федералните хранителни препоръки; Хранене за превенция на хронични заболявания; MIND диетата – свързана с когнитивното здраве; Оценка, комбинираща лично здраве и екологична устойчивост.

Потомците на столетниците постигат по-добри резултати и по четирите показателя.

Най-големите разлики се наблюдават при приема на:

плодове,

зеленчуци,

морски дарове и риба.

Но хранителният режим далеч не е идеален.

И двете групи не достигат препоръчителните количества:

пълнозърнести храни,

млечни продукти.

А приемът на добавена захар остава висок при всички.

Къде храненето остава проблем?

Приемът на:

боб,

леща,

грах,

тофу,

други бобови растения

остава под препоръчителните нива както при потомците на столетници, така и при техните връстници.

Същото важи и за пълнозърнестите храни.

Андрес В. Ардисон Корат, съавтор и изследовател в хранителния център на Tufts, описва това като масов проблем в американското население, независимо от доходи и образование.

Малко хора успяват да покрият тези препоръки, независимо от семейния си произход.

Интересното е, че хранителният режим, най-силно свързван с изключителното дълголетие, не е напълно спазван дори от хората, които имат най-голяма вероятност да достигнат много напреднала възраст.

Изненадващата роля на образованието

Най-интересният модел се появява, когато учените разделят участниците според образованието им.

Сред хората само със средно образование потомците на столетници се хранят значително по-здравословно от своите връстници.

Но при хората с висше и следдипломно образование тази разлика почти изчезва.

И двете групи се хранят добре, а семейното дълголетие престава да бъде основният отличителен фактор.

Това променя обичайното обяснение.

Семейната история сама по себе си не определя качеството на храненето – образованието и доходите играят огромна роля.

Според друго скорошно изследване генетиката обяснява само около половината от продължителността на живота.

Останалото е по-трудно за измерване и може да включва:

достъп до качествена храна,

семейни хранителни навици,

начин на живот, усвоен още в детството.

Двадесет години проследяване

Две десетилетия наблюдение дават по-ясна картина на здравословното състояние на участниците.

Хранителните навици на хората в 70-те им години се свързват със здравните резултати 20 години по-късно – нещо, което повечето хранителни изследвания не могат да проследят.

Наблюдава се значително по-нисък риск от:

инсулт,

деменция,

диабет тип 2,

сърдечносъдови заболявания.

Проф. Паола Себастиани от Tufts School of Medicine казва:

„След 20 години проследяване вече знаем, че потомците на столетници като група имат значително по-нисък риск от инсулт, деменция, диабет тип 2 и сърдечносъдови заболявания.“

Повече от гени

Сега екипът се опитва да разграничи три основни фактора:

Какво влияние има самата храна; Колко се дължи на наследствената устойчивост; Какви семейни навици се предават през поколенията.

Изследванията продължават.

Ерфей Джао подчертава:

„Важно е да осъзнаем, че макар генетиката да влияе върху дълголетието, съвкупността от фактори на средата има много по-голямо значение.“

Тези хранителни ползи не са запазени само за хора с изключително дълголетни родители.

По-доброто здраве в напреднала възраст е свързано с:

повече риба,

повече плодове и зеленчуци,

по-малко добавена захар,

по-малко сол.

По-голямата цел

Откритието за ролята на образованието обаче показва, че проблемът не е толкова прост.

Ако домакинствата с по-високи доходи така или иначе се хранят по-добре заради цена, навици и достъп до информация, тогава съветът „яжте повече бобови растения“ пренебрегва причините защо тези храни изобщо липсват от пазарската количка.

Следващата стъпка за учените е да установят кои конкретни храни са най-тясно свързани със здравните предимства в тези семейства.

Дългосрочната цел е:

да се „съкрати“ периодът на боледуване – тежките здравословни проблеми да се изместят възможно най-късно в живота, вместо да се разтягат в продължение на десетилетия.

Четете още: 7 често срещани грешки, които почти всеки допуска при използването на чесън