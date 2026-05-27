Chanel ще финансира обновяването на Центъра „Помпиду“

Модната къща Chanel и Центърът „Помпиду“ обявиха петгодишно стратегическо партньорство, което ще осигури финансова подкрепа на парижкия музей по време на основния му ремонт. Сумата на сделката не беше разкрита.

Средствата ще бъдат използвани за поддържане на достъпа до колекциите, подкрепа на научни изследвания и предаване на културна памет – всичко това ще се извършва, докато известната сграда е затворена за обществеността до 2030 година. Ремонтът ще струва най-малко 460 милиона евро (приблизително 535 милиона долара). „Това дългосрочно партньорство отразява ангажимента на Chanel за запазване на жизнеността на музея“, каза Яна Пийл, президент на Chanel по изкуствата и културата.

Лоран льо Бон, президент на Центъра „Помпиду“, нарече съюза на тези две културни сили естествен.

Центърът е плод на желанието на Жорж Помпиду, тогавашен президент на Френската република (1977 г.), да създаде в сърцето на Париж оригинална културна институция, изцяло посветена на създаването на модерно и съвременно изкуство, където пластичното изкуство ще съжителства с книги, дизайн, музика и филми.

Сътрудничеството между Chanel и Центъра Помпиду се развива от 2019 година.

През 2025 г. марката се ангажира да помогне за увеличение на колекцията на музея от съвременно китайско изкуство с 30% до 2028 година. Модната къща подкрепя и музея „Гугенхайм“, Пинакотеката в Сао Пауло и Калифорнийския институт по изкуствата.

Същевременно Центърът Помпиду сключи стратегически съюз с музея „M+“ в Хонконг и откри клон в Сеул.

Chanel SA, която произвежда облекло и луксозни стоки, е основана от моделиерката Коко Шанел в Париж, в началото на XX век. Днес компанията принадлежи на Ален Вертхаймер и Жерар Вертхаймер, внуци на Пиер Вертхаймер, който е бил делови партньор на Коко Шанел.

Компанията е специализирана в производството и търговията на облекло, козметика, парфюмерия, часовници, слънцезащитни очила и луксозни бижутерни изделия. Притежава над 300 бутика по целия свят.