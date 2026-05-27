КНСБ настоява за участие на работниците в управлението на публичните предприятия

Конфедерацията на независимите синдикати в България настоява за участие на работниците в управлението на публичните предприятия. Това заяви президентът на синдиката Пламен Димитров по време на международната конференция „Изграждане на капацитет на работниците за участие в справедливия преход“ в София, предаде БТА.

По думите на Димитров, КНСБ води кампания за промени в Закона за публичните предприятия, с които да бъде създаден механизъм за участие на работниците поне в управителните органи на държавните компании.

„Продължаваме да се опитваме да гарантираме участието на работниците в бордовете за управление“, каза президентът на КНСБ. Той отбеляза, че темата е свързана и с кандидатурата на България за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Според него правото на информиране и консултиране на работното място има утвърдена законова традиция в България, а колективното трудово договаряне трябва да се осъществява чрез синдикалните организации.

Конференцията е част от европейския проект JustWork, насочен към разширяване на демокрацията на работното място и участието на служителите при вземането на решения в компаниите.

Димитров подчерта, че КНСБ ще продължи да търси решения чрез националното и европейското законодателство за разширяване на правата на работещите.

