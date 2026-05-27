На първо четене депутатите актуализираха минималната пенсия от 1 юли – става 347.51 евро

На първо четене, със 196 гласа „За“, нито един „Против“ и нито един „Въздържал се“ депутатите приеха промени в Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., с които от 1 юли 2026 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши от 322.37 евро на 347.51 евро.

При представянето на законопроекта, внесен от Владимир Раков и група депутати от „Прогресивна България“, стана ясно, че той цели да осигури осъвременяване на минималните пенсии със 7.8 процента преди приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 година. Очаква се мярката да засегне около 801 583 български граждани, които получават минимални пенсии.

В мотивите към законопроекта е уточнено, че през 2025 г. средният осигурителен доход за страната е нараснал с 12 на сто, а хармонизираният индекс на потребителските цени е 3.5 на сто и именно на това основание всички пенсии за трудова дейност ще бъдат осъвременени от 1 юли 2026 г. със 7.8 на сто.

Вносителите от „Прогресивна България“ увериха, че средствата за увеличаването размера на минималната пенсия ще бъдат предвидени в разчетите по проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 година. Мнозинството гласува и срокът за предложения между първо и второ четене да бъде пет дни.