Фондът на Борда за мир на Доналд Тръмп е празен въпреки обещаните 17 млрд. долара

Официалният фонд на Борда за мир на американския президент Доналд Тръмп е празен и организацията е затънала в правна и политическа неяснота, забавила проекти за възстановяването на Газа. Стопанинът на Белия дом определи съвета, в който е поискал такса от 1 милиард долара от световни лидери, като една от „най-значимите“ международни структури. Държавите членки обещаха 7 милиарда долара за „пакета от помощи“ на инициативата за Газа, а Тръмп – още 10 милиарда долара финансиране от Съединените щати.

Четири месеца след създаването на финансовия фонд на борда обаче в него не са постъпили пари от донори, твърдят четири запознати с въпроса лица. „Не е депозиран нито един долар“, казва един от източниците. Според друг, вместо да използва фонда, администриран от Световната банка и одобрен от ООН, съветът е получавал дарения директно чрез своята сметка в „Джей Пи Морган Чейз“. Въпреки че Световната банка трябва да докладва за финансовото състояние на фонда за Газа на вносителите и членовете на съвета, не са въведени независими изисквания за прозрачност за сметката в банката от Уолстрийт.

Служител на Борда на мира е заявил пред „Файненшъл таймс“, че „са установени редица опции за получаване на финансиране“, включително механизма на Световната банка, и че засега „донорите са избрали да използват други опции“. Организацията „ще докладва своите финанси“ на собствения си изпълнителен съвет, който е съставен от служители на администрацията на Тръмп и други съветници, „в момент, който се сметне за подходящ“, добавил служителят.

Вноските на Мароко от около 20 милиона долара са помогнали за финансирането на офиса на Николай Младенов – върховния представител за следвоенна Газа, и за заплатите на палестинския технократски комитет, който бордът е сформирал за управление на ивицата. Обединените арабски емирства също наскоро са предоставили 100 милиона долара за обучение на нови полицейски сили за Газа, но програмата все още не е започнала и средствата са замразени, твърдят две запознати с въпроса лица.

Държавният департамент на Съединените щати възнамерява да преразпредели около 1.2 милиарда долара от разходите за помощ за проекти, свързани с дневния ред на борда. Но средствата, които няма да отидат директно в него, все още не са изразходвани.

Висш съветник на американския Конгрес твърди: „Нищо от тези пари не е отишло в съвета. Нищо от тях не се управлява от него. А Държавният департамент ни казва, че няма намерение Бордът за мир да управлява нито долар от тези средства“.

Държавният департамент искал да предостави около 50 милиона долара директно на съвета за финансиране на операции, но разпределението им все още не е започнало. Длъжностни лица са уверили Конгреса, че организацията няма да има право да използва средствата, докато не бъде въведен финансов контрол и други системи, необходими за получаване на пари от Съединените щати, според съветника на Конгреса.

Американското външно министерство посочва, че „подкрепя визията на президента“ за борда и „продължава да оценява как съществуващите органи, програми и междуведомствената координация могат най-добре да подкрепят тези цели“. Въпреки че организацията е започнала търгове за работа по сигурността и възстановяването в Газа, договори все още не са възложени. Според говорител на борда, това до голяма степен се дължи на факта, че „все още не оперираме в Газа“, тъй като „Хамас“ не се е разоръжил.

Тръмп обяви борда с характерните за него фанфари през януари, което накара някои европейски столици да се усъмнят, че целта му е да се конкурира с ООН. Първата му основна мисия беше да наблюдава реконструкцията на Газа след две години опустошителна война. Неговият зет и съветник, Джаред Къшнър по-късно представи лъскави модели за футуристична Газа, задвижвана от изкуствен интелект, пълна с блестящи кули и луксозни удобства. Неотдавнашно проучване на ЕС, ООН и Световната банка изчисли, че ще са необходими над 70 милиарда долара за възстановяването на Газа през следващото десетилетие.

Американските законодатели оказват натиск върху администрацията на Тръмп за повече информация за борда, неговите операции и правен статут. Някои поставят под въпрос дали той отговаря на законовия праг, за да се квалифицира в Съединените щати като международна организация, отговаряща на условията за получаване на средства от американските данъкоплатци, но все още не са получили подробни отговори от Държавния департамент.

Сенаторът демократ Брайън Шац заяви, че американският държавен секретар Марко Рубио му е казал, че съветът се ползва с подобна правна юрисдикция като агенция на ООН, описвайки го като „създание на ООН, което планира дейности за възстановяване и хуманитарна помощ в Газа“. За разлика от него обаче, Тръмп говори за борда като за „нещо като кралски двор“, недоволства Шац. „Така че просто не знам кой е… Изобщо не ми е ясно.“

Други участници в следвоенното планиране за Газа, казват, че са възникнали допълнителни правни въпроси от начина, по който резолюцията на Съвета за сигурност на ООН за Газа описва Борда за мир като „преходна администрация“, докато палестинската власт не си върне контрола над територията. И задават въпроса: „Какво ще стане, когато срокът изтече?“ Потенциален изпълнител пък пита: „Кой е отговорен за Газа? Какъв закон е приложим в Газа? Има голям риск за компаниите, които се опитват да работят.“

След като постигнатото с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня след две години интензивни боеве между Израел и Хамас, Тръмп представи амбициозен многоетапен план, който предвиждаше разоръжаване на войнствената групировка, изтегляне на израелските сили и възстановяване на анклава. По нито една от тези три ключови цели не е постигнат напредък.

Двама души, запознати с планирането за следвоенния период в Газа, добавят, че „нито един щатски долар“ не е бил отделен за възстановяване на палестинската територия. Бишара Бахбах – американски бизнесмен от палестински произход, помогнал за преговорите с Хамас от името на администрацията на Тръмп, заявява, че комитетът все още не е започнал работа в Газа поради „липса на финансиране, което да им позволи да изпълнят каквото и да било на място“.

„Те знаят, че ако отидат в Газа, хората ще се стичат към тях, за да искат помощ, а те нямат инструменти, никакви средства“, коментира Бахбах, който редовно разговаря с членовете на комитета. „Това е наистина печално.“

Говорителят на борда отбелязва, че на място няма правомощия, „които да се ползват за справяне с потока от услуги и стоки, които са предвидени като част от плана“. „Ние не трупаме пари в банкова сметка и след това не възлагаме договори за неща, които не могат да бъдат доставени.“