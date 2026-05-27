Приложението „еЗдраве“ се допълва със съвети за бърза помощ

По повод Световния ден на спешната помощ от здравното министерство съобщиха, че се разширява модулът “Здравна библиотека” в електронното здравно досие и мобилното приложение “еЗдраве”, като ще се включват и съвети за оказване на бърза помощ.

Разделът обединява достъпна, проверена и практически насочена информация за действия при спешни състояния. Включени са основни насоки за използване на автоматичен външен дефибрилатор, действия при задавяне, изгаряния, кървене, ухапвания от животни и други инциденти. Публикуваните материали имат за цел да подпомогнат гражданите с базови знания и практически насоки за действие до пристигането на медицински екип.

Новата рубрика е създадена с техническото съдействие на “Информационно обслужване” и с партньорството на Българския Червен кръст, Българския съвет по ресусцитация, както и експерти от Клиниката по изгаряне и пластична хирургия на Университетската болница за активно лечение и спешна медицина “Н. И. Пирогов”.

Проучване на Съюза на парамедиците у нас, показват

сериозни пропуски в уменията на българите за оказване на първа помощ.

Според експертите, 70% от българите заявяват готовност да помогнат на човек в беда, но значителна част от тях не знаят как да реагират правилно. Липсата на базови умения за първа помощ води до рискови действия в първите минути след инцидента. Обучението за спешна помощ е задължително за кандидат-шофьори и се провежда от медицински специалисти и сертифицирани инструктори.