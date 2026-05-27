На първо четене в бюджетна комисия приеха възможност и физическите лица да инвестират в ДЦК

С 19 гласа „За“, нито един глас „Против“ и един глас „Въздържал се“ временната комисия по бюджет и финанси прие на първо четене промени в Закона за държавния дълг, с които ще се предостави възможност на физическите лица да инвестират в ДЦК – държавни ценни книжа. Предложението е с вносители – Константин Проданов и група депутати от „Прогресивна България“.

Предлаганата рамка е в съответствие със стратегическите цели на държавата, свързани с провеждането на устойчива политика по управление на държавния дълг, както и с необходимостта от ефективно използване, развитие и модернизиране на пазарната инфраструктура, обслужваща пазара на държавни ценни книжа.

Чрез приетите мерки се създават предпоставки за по-нататъшно развитие на местния пазар на държавни ценни книжа, включително чрез разширяване и насърчаване на инвеститорската база, в посока по-активно участие на инвеститорите – физически лица.

В този контекст предлаганите промени създават допълнителна възможност за едновременно постигане на целите на политиката по управление на държавния дълг и за повишаване на инвестиционните алтернативи, което при равни други условия се очаква да окаже положително въздействие върху развитието и ликвидността на капиталовия пазар в България като цяло.

При представянето на законопроекта Константин Проданов изрази надежда, че промените ще повишат финансовата култура и ще дадат алтернативен канал за спестявания. Той добави, че предстои да бъде изградена платформа за дистрибуция, но тя няма да бъде единственият подобен канал – законопроектът предвижда няколко различни канала, включително и през първични дилъри, и през инвестиционни посредници.

С предлаганите промени ще бъдат въведени клаузи за колективно действие, които ще се прилагат за всички новоемитирани ДЦК със срочност над една година, като по този начин страната ни ще изпълни задълженията си по Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност, при който политиките и участието ни като цяло се администрират от Министерство на финансите.

В тази връзка се очаква, че предложенията за промени на Закона за държавния дълг ще насърчат процеса по интеграция на пазара на ДЦК към финансовите пазари в ЕС, включително и посредством хармонизиране на сетълмента на ДЦК и на паричните средства с този на общоевропейско ниво.

Привличането на европейски глобални институции към участие в системата за търговия с български ДЦК предстои да бъде естествен процес не само поради избягване на валутния риск, пише в мотивите към законопроекта.

Константин Проданов благодари на депутатите от ГЕРБ-СДС, че те със своя законопроект са били пионерите, предложили разширяване на кръга от инвеститори в държавни ценни книжа, но уточни, че от „Прогресивна България“ ще се въздържат да го подкрепят, защото ще гласуват за своя вариант, тъй като смятат, че той надгражда предложението на втората по големина парламентарна група с оглед на техническите съображения, изложени от Министерството на финансите и от БНБ, чиито представители присъстваха на обсъждането и взеха отношение.

Прилагането на законопроекта ще се осъществява посредством вече съществуващата финансова, платежна, пазарна и сетълмент инфраструктура за управление на суверенния дълг. Реализирането на мерките ще се осъществява и чрез използване на съществуващата депозитарна инфраструктура, обслужваща финансовия пазар в България. Ето защо вносителите на законопроекта смятат, че въвеждането на промените няма да доведе до финансово въздействие върху засегнатите лица.



