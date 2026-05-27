„Булгаргаз“ запазва предложението си за намаляване цената на синьото гориво за юни

„Булгаргаз“ ЕАД запазва предложението си за юни за цена на природния газ в размер на 35,62 евро/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), обяви на заседанието изпълнителният директор на газовото дружество Веселин Синабов. Предлаганата за юни цена е с 1% по-ниска в сравнение с цената от 35,98 евро/MWh за месец май.

Това стана след заседанието Комисията за енергийно и водно регулиране, която обсъди доклад по внесеното на 11 май заявление на „Булгаргаз“ за утвърждаване на цена за юни, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В

За трети пореден месец регулираната цена на синьото гориво е сред най-ниските в Европа

Благодарение на дългосрочния договор за доставки от Азербайджан, цената от 35,62 евро/MWh е много изгодна за българските потребители, тъй като остава значително под нивата на европейските газови борси. Към днешна дата тя е над 10 евро/MWh по-ниска спрямо международните фючърси за юни – на газовия хъб TTF в Нидерландия котировките за следващия месец се търгуват за 46,40 евро/MWh.

Справка показва, че в сравнение с международните цени утвърдената регулирана цена за април е била по-ниска с над 20 евро/MWh. През месец май тази тази тенденция се запази като цената е с над 10 евро/MWh по-изгодна, което осигури конкурентни предимства на бизнеса.

Предложената от „Булгаргаз“ цена за юни включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в ПГХ „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. „Булгаргаз“ е осигурил втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг.

Окончателното решение за утвърждаване на цената на природния газ ще бъде прието на 1 юни.