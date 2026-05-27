Напитката йерба мате покорява света с помощта на Лионел Меси

Горчивата зелена напитка от Южна Америка – йерба мате, която често се вижда в ръцете на Лионел Меси, тихо се превръща в нов хит далеч извън родния си континент, включително в Китай.

Всъщност Меси е една от причините матето да стане толкова разпознаваемо по света. Почти няма футболен фен, който да не е виждал аржентинската звезда с неговата малка „чаша-тиква“ и метална сламка. Това превръща напитката не просто в традиция, а в символ на енергия, концентрация и спортна култура.

И ефектът вече се вижда в цифрите: износът на йерба мате от Аржентина към Китай е скочил с почти 90% от 2021 г. насам. Само за първите три месеца на 2026 г. в Китай са изпратени над 214 тона от напитката.

Интересното е, че в Китай матето рядко се пие по традиционния южноамерикански начин. Вместо ритуала със споделена кратуна и бавно доливане на гореща вода, там то по-често се използва като съставка в чайове, енергийни и готови напитки.

А в Южна Америка матето е нещо много повече от напитка – то е социален ритуал. Споделя се между приятели, предава се от ръка на ръка и създава разговори. Именно тази култура Лионел Меси често носи със себе си, дори когато е на път или на тренировки.

Бившият съотборник на Меси във ФК „Барселона“ – уругваецът Луис Суарес, признава, че двамата са се сближили именно чрез любовта си към йерба мате. Той дори е публикувал видео, в което двамата пият мате заедно преди домакински мач през сезон 2024 година. Европейски футболисти като Антоан Гризман и Ерик Диер също са възприели този навик, но напитката вече се е разпространила и извън футбола.

Американският гимнастик Сам Микулак, трикратен олимпиец, както и катерачът и олимпийски медалист Сам Уотсън, също са почитатели на напитката.

По състав матето е нещо като „междинна точка“ между чай и кафе. То дава енергия, подобрява концентрацията и съдържа антиоксиданти. Изследвания го свързват и с по-ниски нива на „лош“ холестерол и по-добър контрол на кръвната захар.

Освен това съдържа витамини B1 и B6, които подпомагат нервната система, енергийния баланс и мозъчната функция.

И макар светът да го открива по нов начин, в Южна Америка матето остава същото – напитка, която се пие бавно, споделя се и събира хората около една обща чаша.