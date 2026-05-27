Започва строежът на още 40.14 км от автомагистралата „Русе – Велико Търново“

Днес, 27 май започва изграждането на още 40,14 км от автомагистралата „Русе – Велико Търново“, в участъка от Русе до Бяла.

Даваме старт на строителството на забравените магистрали. Първата е Русе – Маказа. За участъка от Русе до Бяла от трасето Русе – Велико Търново още преди три години имаше подготвени процедури – одобрихме подробни устройствени планове, създадохме условия за отчуждения, възложихме техническия проект на обекта, имаше сериозен тласък и много свършена работа. Но първият лот започва да се строи едва сега. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Днес той постави началото на строителството на трасето от аутобана между Русе и Бяла.

В символичната церемония по старта на строителните дейности участваха още Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров, кметът на община Русе Пенчо Милков, представителите на местни и регионални структури, представители на фирмите изпълнители, надзор и други.

Арх. Шишков отбеляза, че

приоритет за правителството е да започне строежа на магистралата не само от Русе до Велико Търново,

а да бъде проектирано и след това изградено цялото трасе до Маказа. „Това е истинската свързаност. Смисълът ѝ е да има транспортен коридор, който да поеме движението, което преминава, и свързва части от Европа – Румъния, България, Гърция, както и Турция, чрез най-натоварения граничен контролно-пропускателен пункт. И неслучайно европейските ни партньори ни помагат и ни дават средства. А ние сякаш във времето назад не искахме да се възползваме от тези пари. Благодарим, че ни изчакахте”, каза министър Шишков.

Той отбеляза, че има уверението на строителите, че до края на 2029 г. ще бъде построена цялата магистрала от Русе до Бяла, заедно с обхода на града.

„Автомагистрала Русе – Велико Търново е нещо повече от инфраструктура – тя е инвестиция във възможности,

свързаност и е добър пример за европейско финансиране в бъдещето на България“, заяви ръководителят на Представителството на ЕК в София Йорданка Чобанова. С 525 милиона евро европейско и национално финансиране, предназначени за участъка Русе – Бяла и обхода на Бяла, проектът представлява стратегическа инвестиция за развитието на Северна България, като същевременно допринася и за развитието на основната Трансевропейска транспортна мрежа и укрепва ролята на България като регионален свързващ център.

„С първата копка на лот 1 от магистралата Русе – Велико Търново поставяме началото на един изключително важен проект за бъдещето на нашия регион и на България. За мен това е повече от инфраструктурен проект – това е инвестиция в бъдещето, в свързаността между регионите, в икономическия растеж и в по-доброто качество на живот на хората”, каза областният управител проф. Владимиров. Модерната инфраструктура не е лукс, а необходимост. Тя е основа за развитие, за привличане на инвестиции, за по-безопасно пътуване и за създаване на реални перспективи пред младите хора и бизнеса.

Кметът на община Русе Пенчо Милков също подчерта ролята на магистралата за по-добрата свързаност на Русе и България със света и важното значение за подобряване на пътната безопасност.

„Липсата на магистрали и пътища у нас е факт. Магистралата, която днес ще започнем да строим от Русе, бе обявена за обект от национално значение още през 2022 г. от служебния кабинет на тогавашния президент Румен Радев. Беше одобрен Подробен устройствен план в същия период, и въпреки това толкова време правителствата преди нас не се сетиха, че този път е изключително важен. Маршрутът от Русе до Маказа е един от най-натоварените в Европа, коментира пред журналисти министър Шишков.