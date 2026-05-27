Обсъждат два модела за финансиране на музикалните състави на БНР

Министърът на културата Евтим Милошев и генералният директор на Българското национално радио Милен Митев са провели среща, на която са обсъдили развитието на музикалните състави към радиото. В разговора е била застъпена темата за ясното регламентиране на статута на съставите.

От ведомството уточниха, че в момента техни експерти обсъждат два възможни модела за финансиране работата на съставите, като целта е да бъде избран вариант, който гарантира предвидимост и развитие.

Пред Митев министърът се е ангажирал темата да бъде с приоритет в работата на ведомството. Той добавил и че ще проведе допълнителни разговори с представители на музикантите и професионалната общност, за да бъде изработено решение, което да отговаря на реалните нужди на българските творци.

Проблемът с музикалните състави към общественото радио е на повече от 10 години, като липсата на статут ги поставя в ситуация на ограничено финансиране. Общественото радио е дом на едни от най-престижните музикални формации в страната. Това са Симфоничният оркестър, Биг бендът, Оркестърът за народна музика, Смесеният хор, Детският радиохор и вокалната формация „Радиодеца“.

Припомняме, че вчера от Министерството на културата излязоха с позиция, в която обявиха, че няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура, след като подобна новина бе разпространена в репортаж на Българската национална телевизия. В социалните мрежи се заговори, че към читалищата, театрите и музеите в България са били спуснати указания за механично намаляване на бюджетите с 10 процента.

Що се отнася до казуса с финансирането на музикалните състави на БНР, през март 2026 г. тогавашният служебен министър на културата Найден Тодоров предложи конкретен механизъм за осигуряване на достойно и устойчиво възнаграждение за оркестрите.

На среща в Народното събрание, инициирана от депутата от ПП–ДБ Манол Пейков, министърът очерта вариант, който според него е най-работещият – идеята му бе да се създаде второстепенен разпоредител към БНР – културен институт. Той допусна, че може да е не само един, а да са и няколко, в зависимост от решението на ръководството на радиото. Така съставите на радиото ще бъдат самостоятелна юридическа единица със собствен бюджет по бюджетна програма, която ще трябва да бъде гласувана ежегодно заедно с бюджета на БНР от парламента.

