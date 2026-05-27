Пуснаха 20-годишния студент, обвинен за наркотрагедията в Благоевград

Окръжният съд в Благоевград освободи от ареста 20-годишния студент по философия Александър Георгиев, обвиняем за умишленото убийство на 16-годишно момиче. Днес съдът проведе закрито съдебно заседание във връзка с искането на прокуратурата за постоянното му задържане, съобщи БТА.

Припомняме, че на 24 май 16-годишното момиче загина след падане от петия етаж на блок в благоевградския квартал „Струмско“, а непълнолетно момче бе открито от другата страна на сградата в тежко състояние. Впоследствие то бе транспортирано в “Пирогов” в столицата с опасност за живота. Няколко дни по-късно от болницата съобщават, че състоянието му се подобрява.

Според информацията, събрана в хода на разследването, на 23 май в апартамента на пострадалото момче се събрали общо четирима младежи – 20-годишният обвиняем, починалото момиче, пострадалият младеж и още един младеж. На купона четиримата са употребили наркотика LSD, поръчан от социалната мрежа “Телеграм”, преди около месец.

В мотивите си съдия Диана Узунова заяви, че не може да се вземе най-тежката мярка „задържане под стража“ по отношение на 20-годишния младеж, тъй като липсват доказателства за неговата съпричастност към смъртта на момичето. В разговор с психолози, обвиняемият е казал, че не си спомня нищо. Засега най-съществени са свидетелските показания на момчето от компанията, което първоначално е напуснало купона, защото студентът му бил нанесъл удари.

След заседанието адвокатът на обвиняемия Пенко Ненов коментира, че съдът е направил верен прочит на това, което е събрано като доказателства към този момент.

Определението на съда може да се обжалва в тридневен срок пред Апелативен съд – София. В случай на жалба или протест ще бъде насрочено съдебно заседание за 4 юни от 10.00 часа.