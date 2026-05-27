Намериха труп със следи от насилие в Ямна

Откриха тялото на починал 68-годишен мъж в село Ямна, съобщиха от ОДМВР-София за БТА. При огледа на местопроизшествието по тялото са установени следи от насилие.

Случаят е от рано сутринта на 26 май, когато е получен сигнал за починал мъж в частен дом в село Ямна.

Към момента, под ръководството на Софийска окръжна прокуратура, се води разследване по досъдебно производство за умишлено убийство. От държавното обвинение съобщиха, че като обвиняем е привлечен 41-годишният П. Г. Мъжът е задържан за срок до 72 часа, като предстои да му бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разпитани са свидетели, включително и пред съдия, направен е следствен експеримент, извършен е оглед на местопроизшествие, назначена е и е изготвена съдебномедицинска експертиза, като е назначена и допълнителна. Разследването продължава.

