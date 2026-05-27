Въвеждат съдебен контрол и отчети за особения управител на „Лукойл“

Народното събрание приеха на първо четене промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, ограничаващи правомощията на особения търговски управител. Въвежда се съдебен контрол върху действията му и се въвежда ежемесечен отчет за дейността на всяко от управляваните от него дружества, който да бъде представян на министъра на икономиката.

Разпоредителните сделки на особения търговски управител ще подлежат на обжалване пред окръжния съд по седалището на съответното дружество. Право на обжалване ще имат министърът на икономиката, инвестициите и индустрията, прокурорът, Министерският съвет, всеки акционер, съдружник и едноличният собственик на капитала на лицата, опериращи критична инфраструктура или извършващи съхранение, транспорт или търговия с нефт и нефтени продукти.