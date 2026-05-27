Купувачите вече са много чувствителни не само към предлагането, но и към цената

Пазарът на жилищни имоти в София през първото тримесечие на 2026 г. ясно показва, че купувачите са склонни да закупят там, където има налично предлагане, особено на ново строителство, но те са вече и много чувствителни към цените. Доскоро масово закупувани квартали като Малинова долина и други райони с активно ново строителство забавиха темпове заради значително поскъпване.

Същевременно, увеличеното предлагане даде възможност за сключване на повече сделки в стари и винаги търсени квартали като Лозенец, Изток, Стрелбище, Бели Брези, Красно село и други, коментира Полина Стойкова MRICS, изпълнителен директор на BULGARIAN PROPERTIES.

В началото на 2026 г. купувачите на семейни жилища с две спални са по-активни на пазара, отколкото купувачите на двустайни апартаменти. Това води до равен дял с лек превес на тристайните в общите закупени апартаменти в масовия сегмент – 45% двустайни и 49% тристайни. Само 6% от закупените жилища са едностайни.

Средната площ на продадените масови жилища е около 83 кв. м, а предпочитанията са към средни етажи от 5-ти до 7-ми.

Новото строителство продължава да бъде водещо – около 70% от всички сделки са с апартаменти в новостроящи се сгради.

Останалите сделки на вторичен пазар представляват пъстра комбинация от стари тухлени и панелни жилища, изцяло обзаведени апартаменти, както и нови жилища, закупени в предходните години с цел препродажба. При тези сделки купувачите вече все по-често успяват да постигнат отстъпки от цената, които по данни на BULGARIAN PROPERTIES достигат 3-5 процента.

Премиум сегмент

В сегмента на премиум ново строителство BULGARIAN PROPERTIES успява да реализира сериозен обем продажби в емблематичния комплекс Sky Towers, което потвърждава, че луксозните имоти са по-устойчиви в период на пазарни колебания и промени.

Тук средната площ на закупените апартаменти е 105 кв. м, а купувачите предпочитат по-високите етажи – по възможност от 10-ти нагоре.

Столичната периферия

Една от най-категоричните тенденции през 2026 г. е търсенето в съседните на София населени места. Стремежът към по-достъпни имоти, по-голяма жилищна площ и по-спокоен живот е основен двигател на този процес.

Радиусът на приемливост за ежедневно пътуване се е разширил до 30-40 километра. Потребителите търсят активно парцели и къщи в селата около София, но успехът на проекти за затворени апартаментни комплекси като AМur Gardens дава допълнителна насока за развитие на предлагането в тези райони.

Перспективи: Към устойчива нормализация

Продължаващият приток на нови проекти, ниските лихви по ипотеките и растящите доходи ще окажат положително влияние и ще задържат активността, макар и на по ниски нива. В същото време войните, геополитическите напрежения и инфлационният натиск са фактори, които ще ограничават търсенето и ще поддържат пазарните участници внимателни.

Очакваме, че цените ще продължат да нарастват, но темпът ще се забави до умерен двуцифрен ръст – приблизително около 15 % на годишна база, а в края на годината може да спадне и до 10 процента, отбелязват от компанията. Това е в резултат на комбинацията от стабилно вътрешно търсене и растящите доходи, които все още поддържат интерес към имотите като сигурна инвестиция. В същото време по-високите цени и увеличеното предлагане ще охладят спекулативните очаквания.

За купувачите това означава, че

2026  г. може да бъде подходяща за по-обмислени и информирани сделки.

Тези, които разполагат с готов ресурс, ще имат възможност да изберат сред по широка гама от имоти и локации. На продавачите препоръчваме да се съобразят с пазарните нива и да заложат на качествено представяне на имотите си, тъй като изискванията на купувачите нарастват.
В допълнение, от BULGARIAN PROPERTIES отчитат, че след присъединяването към еврозоната се наблюдава умерено увеличение на интереса от чуждестранни купувачи, което може да донесе нов оптимизъм на пазара.

