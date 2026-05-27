Илияна Йотова очаква предложенията за промени в Закона за съдебната власт до средата на юни

Смятам, че това е началото. Ще чакаме още малко, за да видим какви ще бъдат предложенията за законодателни промени в Закона за съдебната власт.

Очакваме ги някъде до средата на юни месец, за да може постепенно цялостната реформа да влезе в действие. Моята позиция винаги е била, че не можем да оценяваме и чакаме само на парче взети решения. Нуждаем се от цялостно преразглеждане, за да имаме работеща съдебна система, което за мен означава хората да получават справедливост.

Това коментира пред журналисти президентът Илияна Йотова по повод оставката на Борислав Сарафов.

„Не крия, че в момента получавам доста предложения от цели групи хора, които искат да правят инициативни комитети, които се обръщат към мен и питат как ще се кандидатирам, ако го направя. Оставила съм си още малко време за размисъл. Когато реша да го оглася, ще дойда да го направя в Стара Загора“, коментира държавният глава по темата дали ще се впусне в битката за президент на идващите избори.

На въпрос каква е позицията ѝ относно ТЕЦ “Марица Изток” тя отговори по следния начин: “Тази проблематика беше част от условията на Европейската комисия по ПВУ. Преди няколко години беше взето абсолютно погрешно за мен решение тя да бъде условие за получаване на пари по ПВУ. Надявам се новото правителство да предоговори известна част от тези ангажименти на България към ЕК. Моето категорично становище е, че ние не сме готови все още за реформа в този сектор”.

Според нея, кабинетът се е справил “бързо и резултатно” с наводненията, особено в Севлиево.

По темата за борбата с наркотрафика Йотова коментира: “Не е въпросът само до крайната степен – правосъдието. Ние сме изпуснали много други първи и начални етапи: още от училище, още от превенцията, още от безкомпромисната разправа с всички, които дръзват да се занимават с този “бизнес” и най-вече работата с децата. От няколко години не функционира като хората Националната агенция за борба с наркоразпространението. Профилактичните програми не работят добре, превантивните програми не работят добре. Имаме много работа, която да свършим. Крайно време е да има нова структура, която да има много по-сериозни правомощия в ръцете си, за да може да има наистина реални резултати в тази посока. Крайно време е да се справим и с тези сайтове в онлайн пространството, защото няма контрол, който да може да бъде осъществен на 100%. Трябва да има други начини, по които да се справим с доставчиците”.