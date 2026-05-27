Напрежение около класирането за първи клас в София

След като Върховният административен съд (ВАС) потвърди новите правила за прием в детските градини в столицата, сега решение на Административен съд – София-град води до изостряне на напрежението сред родителите, очакващи приема в първи клас, съобщават от общинския пресцентър. Решението на съда не е окончателно и може да се обжалва пред ВАС. До окончателното решаване на делото, действат правилата, приетите от Столичния общински съвет през март.

Целта на промените е да се ограничи възможността за многократна промяна на адреса в хода на кампанията. Смяната на данни в последния момент с цел изкуствено трупане на точки ощетява децата, които реално живеят в съответните райони, уточняват от Общината.

От екипа на столичния кмет Васил Терзиев дават пример, че в едни от най-желаните училища в София 25% от кандидатстващите деца участват с различни постоянен и настоящ адрес. Това поставя въпроса доколко адресната регистрация отразява реалното местоживеене и как тя влияе върху класирането.

Столична община ще обжалва настоящото решение на административния съд и уверява родителите, че кампанията по кандидатстване и предстоящото класиране продължават по план и по вече утвърдения ред. Първото класиране е на 2 юни.