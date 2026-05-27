Денят по диагонал – 27 май 2026 г.

Премиерът Румен Радев заяви в Париж, преди срещата си с френския президент Еманюел Макрон, че България трябва да бъде много внимателна по отношение на бъдещата военна и финансова подкрепа за Украйна. Той подчерта, че страната вече е оказвала политическа, хуманитарна, дипломатическа и военна помощ, но според него в настоящата обстановка приоритет трябва да бъдат сигурността и жизненият стандарт на българските граждани. По думите му предстоящите бюджетни предизвикателства налагат преоценка на разходите, включително тези за оказване на подкрепа на Киев.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие на свое заседание оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор. За оставката гласуваха осем магистрати. Според подадената от Сарафов оставка, той се връща на работа в НСлС като редови следовател. Тъй като не напуска системата, той няма да вземе обезщетение от 20 заплати.

Имам информация от вътрешен човек в прокуратурата, че според спусната инструкция всички мои сигнали за развалени и отровни храни трябва да бъдат погребани. Затова ще направя тези сигнали публични. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на „Единение“ Иван Христанов, бивш министър на земеделието и храните.

Не можем да отхвърлим напълно тезата за голямото символно и психологическо значение на българската победа на „Евровизия“ В период, когато България (не без основания) е потопена в песимизъм, подобен успех е като глътка свеж въздух. Той показва, че страната може да произведе нещо, което другите оценяват. Това не е маловажно, защото самочувствието дава енергия на обществото.

Свидетели сме как в България се строи по два начина. По единия се чака разрешително с години за една тераса, докато други междувременно успяват да изградят цял квартал с къщи, кооперации, канализация, трафопостове и вътрешни улици, без никой „официално“ да забележи. Историята с незаконния комплекс в местността Баба Алино край Варна е толкова абсурдна, че звучи като сюжет от политическа сатира.

Официалният фонд на Борда за мир на американския президент Доналд Тръмп е празен и организацията е затънала в правна и политическа неяснота, забавила проекти за възстановяването на Газа. Стопанинът на Белия дом определи съвета, в който е поискал такса от 1 милиард долара от световни лидери, като една от „най-значимите“ международни структури. Държавите членки обещаха 7 милиарда долара за „пакета от помощи“ на инициативата за Газа, а Тръмп – още 10 милиарда долара финансиране от Съединените щати.