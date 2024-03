Авторът на “Богат татко, беден татко” посочи печелившите инвестиции през 2024 година

Авторът на популярната книга “Богат татко, беден татко” Робърт Кийосаки посочи най-печелившите инвестиции през 2024 година. Той смята, че едни от най-ценните инвестиции ще бъдат златото и среброто. Кийосаки заяви това в последния епизод на подкаста на Rich Dad Radio в YouTube.

“Можете да намерите тези благородни метали под формата на бижута на вашите китки, пръсти или уши”, отбелязва финансовият гуру, обяснявайки ползите от инвестирането във физически активи.

Според Кийосаки,

нестабилната ситуация в световната икономика прави златото и среброто надеждни спестявания,

които винаги ще бъдат близо до вас.

“Благородните метали са стабилно богатство. Историята е показала надеждността на този актив по всяко време”, добавя гостът на предаването Анди Шектман, президент на компанията за сечене на златни монети Miles Franklin Precious Metals.

Преди това

Кийосаки многократно е наричал среброто “най-голямата сделка”

и е призовавал инвеститорите да се възползват от възможността да го закупят.

Експертите също така прогнозират силна 2024 г. за среброто благодарение на нарастващото индустриално търсене, отбеляза CNBC в началото на февруари.

Американският предприемач, инвеститор мотивационен говорител и писател на бестселъри в жанра мотивационна литература Робърт Кийосаки (Robert Kiyosaki) живее със семейството си от 1994 г. във Финикс, Аризона.

От той 1985 г. създава международна компания за образование и бизнес инвестиции, и заедно с жена си организират образователни курсове – обучения по инвестиране и повишаване на финансовата интелигентност. През 1994 г. продава компанията и се насочва към стратегически инвестиции в недвижими имоти, които му донасят значително богатство.

През 1996 г. с жена си създават образователна игра Cashflow по подобие на „Монополи“. През 2002 г. купува сребърна мина в Южна Америка и поема контрола над златна минна компания в Китай.

През 1992 г. е публикувана първата му книга If You Want to Be Rich & Happy.

Международен успех постига с книгата си “Богат татко, беден татко: Уроците за парите, на които богатите учат децата си, а бедните и средната класа – не!” от поредицата “Уроците на богатия татко” в съавторство с Шарън Лехтър.

Книгите на писателя се отличават с достъпен, обикновен език, и носят информация и поука, както в областта на финансите, така и за обичайния живот. За тях той казва, че те не са наръчници за богатство, а мотивация за постигане на богатство.