През третата си сесия Народното събрание е приело 48 закона, 116 решения и една декларация

През третата си сесия 51-вото Народно събрание е приело 48 закона, 116 решения и една декларация.

Повече от 38 часа е използваното време за парламентарен контрол, сочи справка за периода 29 април – 30 юли 2025 г., подготвена от дирекция „Законодателна дейност и парламентарен контрол“ и паралентарния пресцентър и публикувана на интернет страницата на законодателния орган.

През изминалата сесия са постъпили 82 законопроекта, като 45 от тях са внесени от народни представители, а 37 – от Министерския съвет, 97 проекторешения, от които 89 от народни представители и осем от правителството.

В 51-вото Народно събрание до 31 юли 2025 г. са зададени 1199 въпроса и са отправени седем питания. Парламентарен контрол е провеждан в 10 петъчни пленарни заседания за парламентарен контрол. Блицконтролът – в три петъчни пленарни заседания, като са зададени 34 въпроса от депутати от всички парламентарни групи. Общо използваното парламентарно време за осъществяване на контролната функция на Народното събрание е 38 часа и 21 минути.

От зададените въпроси с писмен отговор са 1011, а 188 – с устен. При питанията – пет са били с устен отговор, а две – с писмен. Отговорено е на 826 въпроса и на 4 питания, показва справката.