Thyssenkrupp иска да листне военноморското си подразделение на фондовата борса

Германската индустриална група Thyssenkrupp ще листне на фондовата борса военноморското си подразделение Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Това съобщават германски и други западни медии, позовавайки се на изявления на ръководството на компанията пред акционерите.

Thyssenkrupp ще отдели TKMS като отделна компания и веднага след това ще я листне на фондовата борса. Очаква се това да стане на Франкфуртската фондова борса в края на 2025 г. – началото на 2026 г., като най-ранната дата е средата на октомври. Същевременно

Thyssenkrupp възнамерява да запази контролен дял от 51 процента.

Според анализатори, листването на TKMS, която строи подводници и други военни кораби, ще позволи на Thyssenkrupp да се възползва допълнително от възхода на европейската отбранителна индустрия в условия, когато страните от ЕС увеличават разходите си за отбрана. Например,

очаква се военният бюджет на Германия да се удвои до 2029 г., достигайки 162 милиарда евро годишно.

От началото на годината индексът на Bloomberg European Defense Index на европейските отбранителни компании е нараснал със 75%, а цената на акциите на германският отбранителен концерн Rheinmetall са се увеличили с почти 175 процента.

В същото време някои анализатори смятат, че е малко вероятно TKMS да постигне същите резултати. „Мнозина затаяват дъх във връзка с това включване в списъка, но това отразява пълно неразбиране на начина, по който работи военноморската индустрия. Това не е Rheinmetall. Военноморските програми се разработват по поръчка и не се произвеждат масово, те са бавни и политически чувствителни – това не е мащабируем модел“, отбелязва Саш Туса, анализатор на отбранителната индустрия в Agency Partners.

ThyssenKrupp AG е мултинационален конгломерат за индустриално инженерство и производство на стомана.

Той е резултат от сливането на Thyssen AG и Krupp през 1999 г. и има два оперативни офиса в Дуйсбург и Есен. Компанията е един от най-големите производители на стомана в света. Тя е разделена на 670 дъщерни дружества по целия свят.

Най-големите акционери са фондация „Алфрид Круп фон Болен унд Халбах“ и Cevian Capital.

Продуктите на ThyssenKrupp варират от машини и промишлени услуги до високоскоростни влакове, асансьори и корабостроене. Дъщерното дружество ThyssenKrupp Marine Systems произвежда също фрегати, корвети и подводници за германските, а и на други страни, военноморски сили.