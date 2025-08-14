Превенцията и сигурността не са въпрос на късмет, а на подготовка, написа Васил Терзиев

Превенцията и сигурността не са въпрос на късмет, а на подготовка. Това написа кметът на София Васил Терзиев в профила си във Фейсбук.

„Днес посетих новата база на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ в с. Мрамор. Видях на място халетата, планираните ремонти и чух идеите за развитие на мястото. Това ще бъде център, където ще съберем цялата техника на дирекцията, за да реагираме по-бързо при бедствия и кризи.

Сигурността на града е наша обща отговорност.

Постройките не са използвани с години, но скоро ще се превърнат в реновирана база – с зона за пълнене на чували с пясък при наводнения, обучителен център и техника за бърза реакция. До края на годината екипите ще получат два нови аварийно-спасителни автомобила, мобилни резервоари за вода и ранцеви пожарогасители.

Действаме сега.

Възложих на дирекцията да изготви карта на всички водоизточници – хидранти, кранове и резервоари, които могат да се ползват при пожари, и да има ясен протокол за работа. Започваме от район „Нови Искър“, заедно с „Софийска вода“. Колкото по-добре сме подготвени днес, толкова по-сигурен ще е градът ни утре“, гласи постът на столичния кмет.