Омбудсманът настоява за спешни мерки заради липсата на питейна вода в Плевен

След десетки жалби от Плевен заради липсата на питейна вода омбудсманът Велислава Делчева се обърна към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов с настояване да бъдат предприети спешни мерки за разрешаване на проблема.

Делчева настоява за алтернативно осигуряване на питейна вода за местата на воден режим, включително и с водоноски.

Вчера, след среща на министъра с областните управители и кметовете на Плевен и Ловеч, беше обявено, че проблемът с липсата на вода в Плевен ще започне да се решава идната седмица със сондажи за нови източници, а идния месец ще започне ремонт на водопроводната мрежа.