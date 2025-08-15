Увеличение на майчинските през втората година до 1200 лева и повече социални услуги са сред приоритетите на социалното министерство за следващия бюджет

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов обяви, че основен приоритет в бюджета за 2026 година ще бъде повишаването на обезщетенията за втората година от отглеждането на дете, както и помощите при раждане на първо, второ и трето дете. Целта е майчинските през втората година да достигнат 1100–1200 лева, колкото се очаква да бъде минималната работна заплата. Планира се и увеличаване на процента на обезщетението за майки, които се връщат на работа, от сегашните 50% на 75%, като мярката има за цел да стимулира завръщането им на пазара на труда и да подпомогне борбата с демографската криза.

По думите на министъра, предложените промени са икономически обосновани и могат да доведат до допълнителни приходи в бюджета чрез данъци и осигуровки от работещите майки. При запазване на сегашното ниво от 780 лева и увеличаване на процента, дори при минимално участие, държавата би спечелила над 12 млн. лева, а при пълната промяна ще са необходими около 10 млн. лева допълнително за обезщетения.

Гуцанов съобщи още, че продължава активната работа по закриване на нелегалните домове за възрастни хора – до момента са затворени 12, а 400 души са изведени от тях. Министерството изпълнява програма за ремонт на 81 действащи дома, която трябва да приключи до юни 2026 година, както и план за разкриване на 254 нови социални услуги. В момента се обследват 116 сгради, предоставени от общините, с цел част от тях да бъдат преустроени в домове за възрастни, като се предвижда откриването на около 10 нови обекта.