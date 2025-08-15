РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Терзиев след тежката катастрофа в София: Повече контрол, видеонаблюдение и мерки за безопасност по пътищата

Терзиев след тежката катастрофа в София: Повече контрол, видеонаблюдение и мерки за безопасност по пътищата

Тази сутрин в София тежка катастрофа между автобус и лек автомобил отне живота на един човек и е рани още четирима, които са в тежко състояние. Инцидентът стана около 02:00 часа на кръстовището между бул. „Константин Величков“ и бул. „Възкресение“. Кметът на София Васил Терзиев изрази съболезнования към близките на жертвата и увери, че общината оказва пълно съдействие на разследващите.

Кола се вряза в автобус в София – един е загинал, а шестима са ранени

Кметът припомни, че още преди трагедията са започнали действия за повишаване на пътната безопасност, включително огледи на рискови пешеходни пътеки и прилагане на мерки като нова маркировка, LED осветление, антипаркинг стълбчета и светофари.

Терзиев подчерта, че ще се увеличава броят на камерите за контрол на скоростта и преминаване на червен сигнал. Според него са нужни и по-строги законодателни мерки, включително по-високи застраховки за рисковите шофьори, за да се намалят тежките инциденти по пътищата.

