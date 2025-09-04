Столична община получи държавни имоти за детска градина и „Зелен ринг“

Софийската областна управа обяви, че е предоставила безвъзмездно на Столична община два държавни имота за различни цели. Един от тях ще се използва за строеж на детска градина в квартал „Изгрев“.

Друг държавен терен е прехвърлен на Столичната община за реализацията на проекта „Зелен ринг – София“. Инициативата има за цел да свърже паркове, жилищни квартали и обществени пространства в единна зелена мрежа.

В средата на август министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов обяви, че държавата ще предостави безвъзмездно на общините имотите с отпаднала необходимост от списъка за приватизация, към които местните власти проявяват интерес.