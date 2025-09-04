РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Столична община получи държавни имоти за детска градина и „Зелен ринг“

Работна група ще трябва да изготви критерии за подбор на банката, която ще обслужва Столична община

Софийската областна управа обяви, че е предоставила безвъзмездно на Столична община два държавни имота за различни цели. Един от тях ще се използва за строеж на детска градина в квартал „Изгрев“.

Друг държавен терен е прехвърлен на Столичната община за реализацията на проекта „Зелен ринг – София“. Инициативата има за цел да свърже паркове, жилищни квартали и обществени пространства в единна зелена мрежа.

В средата на август министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов обяви, че държавата ще предостави безвъзмездно на общините имотите с отпаднала необходимост от списъка за приватизация, към които местните власти проявяват интерес.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени