120 компании участват в Българо-китайски бизнес форум в София

В рамките на осемнадесата сесия на Българо-китайската Смесена комисия за икономическо сътрудничество, съпредседателствана от министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов и заместник-министъра на търговията на Китай г-н Лин Дзи, в София се проведе Българо-китайски бизнес форум. Събитието беше организирано съвместно с Българската търговско-промишлена палата и събра представители на водещи компании от двете страни с цел задълбочаване на икономическите връзки и реализиране на нови съвместни проекти. Във форума взеха участие над 85 български и 35 китайски фирми.

„България и Китай имат добро търговско партньорство. Стокообменът между двете държави през миналата година е близо 4 млрд. щ. д., а само през първата половина на тази година вече е около 2 млрд. щ. д. – ясен показател за динамичното развитие на нашите икономически отношения. Днес наблюдаваме голям интерес от страна на бизнеса към нови съвместни проекти, които да разгърнат този потенциал“, отбеляза министър Дилов.

По време на форума бяха обсъдени възможностите за инвестиции в сектори с висок потенциал –

зелени технологии, енергийна ефективност, туризъм, логистика и транспортна свързаност.

Министър Дилов отбеляза още, че България е страна със стабилни макроикономически показатели, като брутният вътрешен продукт е нараснал с 3.4% през второто тримесечие на годишна база и с 0.9 на сто спрямо първото тримесечие.

Министър Дилов акцентира и върху предстоящото присъединяване на България към еврозоната на 1 януари 2026 г., както и членството в Шенгенското пространство като фактори, които ще улеснят допълнително търговията и инвестициите.

„Убедени сме, че чрез прагматичен подход и активно сътрудничество можем да създадем условия за устойчиви и взаимноизгодни партньорства между българските и китайските компании“, заяви още министърът.

Министър Дилов, заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов и заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева проведоха и работна среща със заместник-министъра на търговията на Китай Лин Дзи, в рамките на която беше обсъдено задълбочаването на двустранното икономическо сътрудничество с фокус върху постигането на конкретни практически резултати.

Потвърдена е и готовността да се насърчават бизнес обмена чрез организиране на нови форуми, делегации и инициативи, които да насърчават директния диалог между фирмите.