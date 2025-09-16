РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Дни след избора на нов директор на училището „Широка лъка“, го зарадваха с 800 000 лв. за енергийна ефективност

Широка лъка

След като на 11 септември 2025 г. Стоянка Тенова-Илчевска спечели конкурса за директор на Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“, днес (16 септември) от Министерството на културата обявиха, че ще преведат на учебното заведение сумата от 778 839.84 лева.

Средствата са предназначени за модернизация на училището за постигане на високо ниво на енергийна ефективност и близко до нулевото потребление на енергия.

Целта е да се гарантира по-добра учебна среда за учениците, устойчиво развитие на институцията и съхраняване на културното наследство чрез нови съвременни стандарти.

