Депутатите ратифицираха второто изменение по Плана за възстановяване и устойчивост

Плана за възстановяване и устойчивост

Парламентът одобри на две четения в едно заседание Второто изменение на Споразумението за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост между България и Европейската комисия.

Съгласно решението на Съвета от 22 юли 2025 година, на страната ни се предоставят 479,3 млн. евро за изпълнение на мерки по регламента, с изключение на определени разходи, уточнява Министерският съвет в мотивите си. Към тях се добавят още 6 млн. евро, прехвърлени от резерва за последиците от Брекзит.

Така общият размер на безвъзмездната подкрепа, която ЕС отпуска на България чрез Механизма, достига 6,174 млрд. евро.

