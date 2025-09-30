РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Electronic Arts става частна компания в сделка за 55 млрд. долара

Производителят на видеоигри Electronic Arts (EA) ще стане частна компания чрез сделка за 55 милиарда долара, финансирана от Саудитска Арабия и инвестиционна фирма, подкрепена от Джаред Къшнър. Компанията, известна с хитовите игри „Madden NFL“, „The Sims“ и „Battlefield“, обяви в понеделник (29 септември), че консорциумът се ръководи от Public Investment Fund на Саудитска Арабия, Silver Lake и Affinity Partners на Къшнър. Те ще изплатят на акционерите по 210 долара на акция, което прави това най-голямото изкупуване в историята.

„Нашите креативни и отдадени екипи в EA създадоха изключителни изживявания за стотици милиони фенове, изградиха някои от най-известните франчайзи в света и донесоха значителна стойност за бизнеса ни,“ заяви изпълнителният директор Андрю Уилсън в съобщение за пресата. Къшнър добави, че винаги е ценял способността на EA да създава „емблематични и трайни преживявания“ и като човек, израснал с техните игри, които сега споделя с децата си, е „изключително развълнуван от бъдещето“.

Сделката се очаква да бъде финализирана през първото тримесечие на 2027 г. и подлежи на одобрение от регулаторните органи.

Основана през 1982 г., EA разполага с богат портфейл от успешни заглавия – от спортни до екшън игри, включително и дългоочакваното издание на „Battlefield 6“. Миналата година компанията съкрати 5% от персонала си, присъединявайки се към други компании от бранша, които намалиха служителите си след бума по време на КОВИД-19 и променящите се потребителски навици.

