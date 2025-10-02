По 600 лв. на хектар ще получат тютюнопроизводителите като държавна помощ

Тютюнопроизводителите ще получат подпомагане с финансови средства по държавната помощ „ de minimis“, след решение на Управителния съвет на ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие“. Определената ставката е 600 лева на хектар. Това стана ясно по време на заседание на Консултативния съвет по тютюна, което се проведе в Министерството на земеделието.

Стопаните ще могат да подават своите изявление от 20 октомври до 10 ноември. След подаването на заявленията им данните им ще бъдат обработени в кратки срокове и в рамките на месец след това ДФЗ ще изплати средствата.

Допустимите за подпомагане площи с тютюн се определят на база площите по договор, вписани в Регистъра на тютюнопроизводителите за 2025 година.

Регистрираните тютюнопроизводители у нас продължават да растат, като през 2025 г. те са вече над 8 300 представители на сектора си.

През тази година общото производство тютюн достига близо 4 000 тона, като ориенталските сортове отново заемат водещ дял. Въпреки по-ниските площи в сравнение с миналата година, средните добиви се запазват стабилни.

За Кампания`2025 по схемата за преходна национална помощ има подадени заявления от над 8 600 производители за близо 17 300 тона, сочат още данните на министерството на земеделието.

На Съвета беше подчертано, че в рамките на одобрения за България Стратегически план, за 2025 г. преходната национална помощ за тютюн е в размер на 32.2 млн. евро.

На заседанието бяха обсъдени и предложения на Националната асоциация на тютюнопроизводителите 2010, насочени към подобряване на икономическите условия и усъвършенстване на подпомагането.