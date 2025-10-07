Денят по диагонал – 7 октомври 2025 г.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се изправя пред два нови вота на недоверие тази седмица. Това се случва само три месеца, след като оцеля при първия такъв вот.

Исканията за вотовете са внесени от крайнодясната група в европарламента „Патриоти за Европа“ и крайнолевите от „Левицата“. Двете гласувания ще се проведат в четвъртък, 9 октомври.

Представяме първата част от доклада на корпорация РАНД*, публикуван на 12 февруари 2023 г. и озаглавен „Как да бъде избегната продължителна война? Политиката на САЩ и траекторията на руско-украинския конфликт“ (Avoiding a Long War. U.S. Policy and the Trajectory of the Russia-Ukraine Conflict). Интерес в него предизвикват не едни или други потвърдени или опровергани от развитието на събитията преценки и прогнози, а възприетият подход, който поставя в основата на анализа отчитането на американските национални интереси.

Присъда от 15 години лишаване от свобода, конфискация на цялото имущество и лишаване от право да упражнява дейност като материално отговорно лице постанови Софийски градски съд за бившата лична банкерка на футболиста Мартин Петров Ирина Аткова. Обвинението на градската прокуратура е за извършването на измами на обща стойност близо 1,8 млн. лв. в качеството й на негова лична банкерка в София.

България води преговори за засилване на охраната на въздушното си пространство със средства на съюзниците. Това съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушване в парламентарната комисия по отбрана. Той уточни, че вече са предприети действия за усилено наблюдение в североизточно направление – след като в средата на септември дрон наруши въздушното пространство на Румъния по време на руска атака срещу Украйна.

Русия очаква яснота от САЩ за възможната доставка на ракети „Томахоук“ на Украйна, съобщи Ройтерс. Кремъл предупреди, че такива оръжия теоретично могат да носят ядрени бойни глави, което би довело до сериозна ескалация на конфликта.

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов съобщи, че е подал сигнал до прокуратурата срещу лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за съмнения за държавна измяна, позовавайки се на публикация на американското издание „Уолстрийт Джърнал“.

Сигналът е внесен в Софийската градска прокуратура в края на работния ден вчера. „В момента нямаме главен прокурор, а лицето Сарафов е на практика узурпатор на кабинета на главния прокурор“, заяви Костадинов на пресконференция в БТА.