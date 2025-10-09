Пуснаха поръчка за 844 000 лева за ремонт на четири депа на „Столичен електротранспорт“

„Столичен електротранспорт“ ЕАД публикува обществена поръчка за ремонт на покриви на обекти в тролейбусното и трамвайното депо „Искър“, в трамвайното депо в „Красна поляна“ и в ремонтното тролейбусно депо в “Левски”.

Прогнозната стойност на поръчката (без ДДС) е 844 000 лева. Срокът, в който офертите трябва да бъдат изпратени, е 14 ноември 2025 година.

Сред критериите за подбор е участникът да притежава четвърта категория като регистрация в Централния професионален регистър към Камарата на строителите. На следващо място той трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” и през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите, да е извършвал сходни дейности като тези по поръчката, за която кадидатства.

Kъм датата на подписване на договора кандидатстващата фирма трябва да разполага с минимум един строителен инженер, с поне един технически ръководител и със служител, който да осъществява контрола по спазването на здравословните и безопасни условия на труд. В офертата е уточнено, че за отговорника по качеството и координатора по безопасен труд е допустимо един служител да съвместява две позиции. Сред условията е и участниците задължително предоставят мостри на хидроизолационния материал.

В методиката за определяне на комлексната оценка на офертата е записано, че участникът, предложил най-ниска цена, ще получи максималния брой точки – 80, ако заложи и най-дълъг гаранционен срок – не по малко от 60 месеца от датата на извършване на ремонта, той също ще получи най-много точки – общо десет. Срок за извършване на ремонта не трябва да е по-малко от три месеца, но и не трябва да бъде по-дълъг от девет месеца.

Освен това възложителите уточняват, че договорът ще влезе в сила от момента на осигуряване на финансирането. Ако след изтичане на 3 месеца от датата на подписването му пари няма, то всяка една от страните ще може да изиска прекратяването му без предизвестие. Ето защо изпълнението на договора ще започне едва след потвърждение от стана на възложителя, че пари има, а изпълнителят представи определена гаранция за изпълнение. При непредставяне на подобна гаранция в посочения от възложителя срок, без наличието на обективни причини, договорът ще бъде прекратен едностранно.

Ако след изтичане на 10 месеца от датата на подписване на договора липсва финансиране, то договорът ще се смята за автоматично прекратен. В случай че договорът не е влязъл в сила, то страните по него няма да си дължат неустойки, обезщетения за пропуснати ползи и нанесени вреди.

Припомняме, че по време на стачката в Столичния транспорт през май т.г. от „Спаси София“ заговориха за ремонт на депата. Тогава те предложиха и изграждане на общежития и санитарни възли, но в същото време лансираха идеята за намаляване с 20% на администрацията на четирите транспортни дружества.

„Смятаме, че това е най-малкото, което може да бъде направено за софиянци и българските данъкоплатци“, обяви тогава Борис Бонев.

Освен това също днес от „Столичен електротранспорт“ ЕАД са пуснали и поръчка за доставка и монтаж на автоматизирани проходни четкови автомивки за измиване на трамвайни мотриси, електробуси и тролейбуси на прогнозна стойност 1 405 000 лева.