Държавата е сключила договори за доставка на леки и тежки пожарни автомобили, като най-рано те се очакват през следващата година.

Това обяви в Сливен директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов след награждаването на сливенски пожарникари по време на тържествената сесия по случай празника на града – Димитровден.

Главен комисар Джартов коментира, че се търси непрекъснато обновяване на техниката, но договорът за тези машини е най-голямата доставка, която Главната дирекция очаква:

„Ние сме непрекъснато в процес на обновяване на нашата техника. Това, което е позитивно, е, че вече имаме договори за доставка на 120 пожарни автомобила, които са лек клас и 37 – тежък клас. Надявам се, част от тях да започнем да ги получаваме през следващата година“, каза той.

Новите пожарни ще бъдат изяло колесни, верижни не са предвидени и обясни защо:

„Верижната техника е предизвикателство за доставянето и до мястото на пожара, така че не е някаква панацея да разреши всички проблеми. Затова инвестираме в различен клас автомобили, така че да можем да сме по-гъвкави и устойчиви във времето“.

Една от целите на Главната дирекция в региона е изграждането на нова сграда на пожарната в Сливен, за която се говори от години:

„Отредено е място за нова сграда на новата пожарна. Необходимо е да се минат всички процедури, които се изискват съгласно действащото законодателство, така че това е една от нашите цели – да имаме нова сграда и на пожарната в Сливен“, посочи Джартов.

Той не се ангажира със срокове, но обясни, че се прави всичко възможно сградата да стане бързо.

Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ даде висока оценка за работата на областната дирекция в Сливен по време на летните пожари в региона.